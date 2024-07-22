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七夕傳情守護愛 Tiffany全新窄版Lock手環更易疊戴混搭
七夕情節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出Tiffany Lock小型款項鍊、窄版手環、耳環等全新的設計，為經典增添更為豐富的配戴選擇，並以這幾款全新的作品為主角，結合引人入勝的視覺敘事，生動呈獻2024七夕情人節的真摯情感與熱烈愛意。
Tiffany Lock系列是以品牌資料庫中一款1883年的掛鎖胸針為靈感，有表達愛的恆久守護的深刻寓意，而掛鎖的概念經當代設計重新演繹，能以便利又巧妙的方式輕鬆配戴，一推出即引起全球時尚潮流人士趨之若鶩。為慶祝七夕佳節， Tiffany Lock系列推出全新款式，窄版手環寬僅4毫米，由珍貴的18K金打造而成，搭配鑽石半鋪鑲其上，更纖細的版本可單獨配戴或多層次搭配，營造不同美感。而項鍊與耳環新作則更為精緻小巧，能完美搭配不同身型與穿搭喜好。
除了Tiffany Lock系列新品，七夕形象中，無論是18K玫瑰金的T Wire系列戒指，還是18K玫瑰金鑲嵌鑽石與珍珠母貝的T Wire戒指，也都以品牌精湛工藝的傳承，成為成乘載情感、傳遞愛意的珍貴禮物。
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