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七夕傳情守護愛 Tiffany全新窄版Lock手環更易疊戴混搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊。圖／Tiffany提供

七夕情節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出Tiffany Lock小型款項鍊、窄版手環、耳環等全新的設計，為經典增添更為豐富的配戴選擇，並以這幾款全新的作品為主角，結合引人入勝的視覺敘事，生動呈獻2024七夕情人節的真摯情感與熱烈愛意。

Tiffany Lock系列是以品牌資料庫中一款1883年的掛鎖胸針為靈感，有表達愛的恆久守護的深刻寓意，而掛鎖的概念經當代設計重新演繹，能以便利又巧妙的方式輕鬆配戴，一推出即引起全球時尚潮流人士趨之若鶩。為慶祝七夕佳節， Tiffany Lock系列推出全新款式，窄版手環寬僅4毫米，由珍貴的18K金打造而成，搭配鑽石半鋪鑲其上，更纖細的版本可單獨配戴或多層次搭配，營造不同美感。而項鍊與耳環新作則更為精緻小巧，能完美搭配不同身型與穿搭喜好。

除了Tiffany Lock系列新品，七夕形象中，無論是18K玫瑰金的T Wire系列戒指，還是18K玫瑰金鑲嵌鑽石與珍珠母貝的T Wire戒指，也都以品牌精湛工藝的傳承，成為成乘載情感、傳遞愛意的珍貴禮物。

（由左至右）Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環、18K白金半鋪鑲鑽石窄版手環。圖／Tiffany提供
（由左至右）Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環、18K白金半鋪鑲鑽石窄版手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金鑲鑽戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金鑲鑽戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K 白金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，14萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K 白金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，14萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金半鋪鑲鑽石小型款耳環，約15萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金半鋪鑲鑽石小型款耳環，約15萬6,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金窄版手環，約14萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金窄版手環，約14萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於七夕推出全新Lock窄版手環傳遞珍重心意。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.於七夕推出全新Lock窄版手環傳遞珍重心意。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K 白金小型款耳環，約11萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K 白金小型款耳環，約11萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環，約38萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金半鋪鑲鑽石窄版手環，約38萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，約13萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，約13萬9,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 七夕

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