七夕傳情守護愛 Tiffany全新窄版Lock手環更易疊戴混搭

七夕情節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出Tiffany Lock小型款項鍊、窄版手環、耳環等全新的設計，為經典增添更為豐富的配戴選擇，並以這幾款全新的作品為主角，結合引人入勝的視覺敘事，生動呈獻2024七夕情人節的真摯情感與熱烈愛意。

Tiffany Lock系列是以品牌資料庫中一款1883年的掛鎖胸針為靈感，有表達愛的恆久守護的深刻寓意，而掛鎖的概念經當代設計重新演繹，能以便利又巧妙的方式輕鬆配戴，一推出即引起全球時尚潮流人士趨之若鶩。為慶祝七夕佳節， Tiffany Lock系列推出全新款式，窄版手環寬僅4毫米，由珍貴的18K金打造而成，搭配鑽石半鋪鑲其上，更纖細的版本可單獨配戴或多層次搭配，營造不同美感。而項鍊與耳環新作則更為精緻小巧，能完美搭配不同身型與穿搭喜好。