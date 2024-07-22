2025老派社會觀察曆x王偉忠 綜藝才子一日一幽默！填問卷享$100折扣

在快速變遷的時代裡，懷舊成為一種溫暖的力量。邁入第7年的老派日曆，與「電視教父」王偉忠攜手合作，以幽默詼諧的方式，講述台灣1950至2010年代的社會趣聞，精彩重現舊時的經典影視、綜藝娛樂、懷舊美食，陪伴你細細觀察台灣社會的演進！

「欸！我回憶到哪了？」王偉忠憶起過去，往往是一段段令人捧腹大笑又充滿懷舊情感的故事。這位綜藝才子曾製作《全民最大黨》、《康熙來了》、《超級星光大道》等多檔知名節目，這些膾炙人口的作品背後，靠的是他深耕電視圈多年的豐富經驗與充滿創意的獨特眼光。

2025老派社會觀察曆，由王偉忠每日訴說一則台灣「笑」史，並精選超過300則老報紙版面，內容跨足綜藝娛樂、電視電影、傳統美食，以輕鬆幽默的方式了解台灣各時代的社會歷史，讓日曆不再只是記載著日期，還是一段故事、一個經典節目或一道古早味料理的記憶重現。

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