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十盛「買1送1」！自稱「奶精＋鮮奶 打造奶茶新型態」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「十盛熟成奶茶專門店」近期因拒絕告知使用的牛奶品牌，引起消費者爭議。記者曾學仁／攝影
「十盛熟成奶茶專門店」近期因拒絕告知使用的牛奶品牌，引起消費者爭議。記者曾學仁／攝影

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，近期因被消基會點名成分標示不清，因此引起消費爭議與粉絲不滿。對此，十盛於7月22日發布聲明，表示十盛所提供的熟成奶茶系列，皆是由熟成生乳搭配台灣本地鮮奶所調製。聲明中也指出「第一次有人勇敢創新挑戰把『奶精』搭配『鮮奶』，打造第三種奶茶新型態」。另外十盛也預告，將於7月23日舉辦「買1送1」活動，每間店限量300杯。

網紅見習網美小吳、紀卜心所創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名，指出在調查時拒絕告知使用的牛奶品牌，引起網友湧入兩人的社群留言。但是兩名網紅均未多回應，甚至刪除網友留言，引起網友不滿。對此，十盛發出聲明，指出十盛主打北海道十勝乳源為基底打造的熟成奶茶專賣店，近期因「熟成生乳」引起網路上的討論。十盛並表示，十盛所提供的熟成奶茶系列皆是由熟成生乳搭配台灣本地鮮奶所調製。熟成生乳中含有奶精成份讓奶茶喝起來更加濃郁，這也是消費者會喜愛十盛的原因。聲明中更指出「第一次有人勇敢創新挑戰把『奶精』搭配『鮮奶』，打造第三種奶茶新型態」。

除了發布聲明之外，十盛也宣布7月23日舉辦單日門市限定活動，凡消費任一尺寸「極濃鍋煮」，免費附上「純鮮奶鍋煮」1杯，每家門市限量300杯，數量有限，送完為止。

奶茶 網紅

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