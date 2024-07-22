威尼斯大啖限定菜色、90道泰式海鮮…2024年強勢回歸的3大異國餐廳

饕客準備手刀衝吃一波了！2024年三大異國餐廳終於重磅回歸了，無論是精品調酒佐美食的義式餐廳、多達90道海鮮料理的泰式百匯，還是主打道地口味的韓式燒肉，每一間都讓你的味蕾有種偽出國的錯覺。而除了滿足味覺外，這些餐廳的環境裝潢也相當獨具匠心，各個角落與細節都營造出濃濃的異國氛圍感，讓消費者在享受美食的同時，也能感受到文化的碰撞與交流。以下介紹三間重新開業的超人氣異國餐廳，間間都讓網友期待值破表，快一起來體驗這場跨越國界的味覺之旅吧！

BELLINI Pasta Pasta

在京站開業超過15個年頭的BELLINI Pasta Pasta，為了帶給消費者更優質的用餐體驗，決定於今年五月暫停營業，歷經2個月的內部整修和全面改裝，終於在眾所矚目中嶄新亮相。為了搭配義大利餐廳主題，整間店裝以威尼斯風格呈現，餐廳地板則使用威尼斯水道的靛青色、進口義大利、印度瓷磚鋪設而成，就是要讓客人猶如坐在貢多拉船上大啖義式美食的體驗。BELLINI Pasta Pasta 不只提供經典的義式料理，還一併推出了5款精品調酒，其以Bellini水蜜桃氣泡酒為基底，並添加果泥與新鮮台灣水果調製而成。在吃浪漫的店裝下，非常適合情侶約會，或三五好友下班後來放鬆小酌。



店名：BELLINI Pasta Pasta

地址：台北市大同區承德路一段1號4樓 (京站時尚廣場)

電話：02 2550-3238

營業時間：11:00-23:00

泰市場

主打全台唯一以泰式海鮮料理為主題的泰市場，去年底於誠品信義店熄燈後，在今年三月華麗回歸插旗大直英迪格酒店。店內裝潢運用船身設計風格綴以椰林綠葉，打造出氛圍感十足的泰式風情，讓人彷彿一秒置身泰國度假。除了視覺效果滿分外，用餐區的料理更是大家所關注的重點，泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤和南洋甜品等三大類別，包含回本必吃的生食級天使紅蝦、干貝、旭蟹，泰國蝦等，共有90道泰式海鮮料理任你挑。此外，還有獨家限定的極厚月亮蝦餅和繽紛系泰式嘟嘟糕，通通都能無限量吃到飽，絕對讓海鮮控直呼好滿足。對此，網友留言表示：「可以把泰市場的爐烤牛肉留下嗎?比柏麗廳的好吃太多」、「生食區表現佳，干貝、生蝦及生魚片都新鮮可口」、「最吸引人之處大概就是可以實現干貝自由」、「蝦餅系列都超厚超紮實 吃ㄧ片就快飽了」

店名：泰市場

地址：台北市中山區植福路200號

電話：02 8502 6100

營業時間：平日 11:30-14:00／18:00-21:00 假日 11:30-14:30／17:30-21:00

BBQ笨豬跳韓式燒肉

2015年於台中創立的「Bungy Jump Korean BBQ 笨豬跳韓式燒肉」，近期斥資1,500萬重新整修改建，全面升級為2.0版再度強勢回歸。有別於以往的暗黑色調搭配汽油桶，這次店家主視覺以年輕活潑的多巴胺綠搭配銀白色，打造出科技感滿滿的實驗室風格。而在餐點部分也沒讓人失望，各種經典道地的小菜、韓食應有盡有外，還提供超貼心的桌邊代烤服務，輕鬆明亮的用餐氛圍非常適合同事、好友相約聚餐聊天。網友紛紛大推「桌邊服務很棒，不用動手就可以吃到大小適中的燒肉」、「幫忙烤肉的服務太好了！小菜可無限續盤，雙人套餐再加點很夠量」、「非常這種喜歡明亮又有隱私的吃飯空間，有點像韓式拍照機的裝潢。」

店名：BBQ笨豬跳韓式燒肉

地址：台中市西屯區朝富路38號

電話：0911 950 009

營業時間：平日 17:30-23:30/ 假日 11:30-23:30

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