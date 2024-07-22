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麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」限量登場！只賣42天
「珍珠奶茶」是台灣最具代表性的飲料，更在國際上成為台灣之光。今年夏天，麥當勞將人氣冰品「冰炫風」與「珍珠奶茶」結合，獨家推出「珍珠奶茶冰炫風」，自7月24日起限時開賣。另外為力挺羽球國手戴資穎，凡參與線上拍照任務，就有機會抽中獨家小戴簽名球衣。
麥當勞本次推出的「珍珠奶茶冰炫風」，自7月24日起至9月3日期間限量開賣。以擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶為主調，搭配阿薩姆紅茶的特有香氣，拌入綿密的奶香冰淇淋中，再配上茶香珍珠、香酥卡滋脆片，讓每口冰炫風都有濃厚的茶韻及豐富口感，單點每杯69元。針對今夏限時回歸的「海派魷魚祭」，麥當勞於7月24日至8月20日期間，也限時推出「日式豬排魷魚堡」，單點124元；經典套餐189元。
即日起至8月5日，麥當勞推出「挺小戴I'm in」活動，活動期間參與台灣麥當勞IG官方帳號拍照任務，即有機會抽「小戴獨家簽名球衣」，共1位，讓粉絲們一同為小戴加油打氣。
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