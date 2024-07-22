快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」限量登場！只賣42天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「珍珠奶茶冰炫風」自7月24日起限時販售，每杯69元。圖／麥當勞提供
「珍珠奶茶冰炫風」自7月24日起限時販售，每杯69元。圖／麥當勞提供

珍珠奶茶」是台灣最具代表性的飲料，更在國際上成為台灣之光。今年夏天，麥當勞將人氣冰品「冰炫風」與「珍珠奶茶」結合，獨家推出「珍珠奶茶冰炫風」，自7月24日起限時開賣。另外為力挺羽球國手戴資穎，凡參與線上拍照任務，就有機會抽中獨家小戴簽名球衣。

麥當勞本次推出的「珍珠奶茶冰炫風」，自7月24日起至9月3日期間限量開賣。以擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶為主調，搭配阿薩姆紅茶的特有香氣，拌入綿密的奶香冰淇淋中，再配上茶香珍珠、香酥卡滋脆片，讓每口冰炫風都有濃厚的茶韻及豐富口感，單點每杯69元。針對今夏限時回歸的「海派魷魚祭」，麥當勞於7月24日至8月20日期間，也限時推出「日式豬排魷魚堡」，單點124元；經典套餐189元。

即日起至8月5日，麥當勞推出「挺小戴I'm in」活動，活動期間參與台灣麥當勞IG官方帳號拍照任務，即有機會抽「小戴獨家簽名球衣」，共1位，讓粉絲們一同為小戴加油打氣。

麥當勞將「冰炫風」與「珍珠奶茶」結合，獨家推出「珍珠奶茶冰炫風」。圖／麥當勞提供
麥當勞將「冰炫風」與「珍珠奶茶」結合，獨家推出「珍珠奶茶冰炫風」。圖／麥當勞提供

小戴 珍珠奶茶 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞與「他們」合作了！合作視覺一推出網秒猜「韓國大勢天團」

台灣人有多愛排隊？ 網憶麥當勞1活動「全台總動員」：天亮去就沒了

麥當勞與「韓國天團aespa」合作了！限時聯名「巧克力星冰樂」全日本喝得到

麥當勞點餐機已成必需品？不用與人互動他超爽 網曝致命缺點

相關新聞

麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」限量登場！只賣42天

「珍珠奶茶」是台灣最具代表性的飲料，更在國際上成為台灣之光。今年夏天，麥當勞將人氣冰品「冰炫風」與「珍珠奶茶」結合，獨家...

十盛「買1送1」！自稱「奶精＋鮮奶 打造奶茶新型態」

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，近期因被消基會點名成分標示不清，因此引起消費爭議與粉絲...

海戀馥蘭朵 恆春山海之旅

恆春半島有豐饒動植物生態的墾丁國家公園，還有古老建築和豐富文化遺產。此次旅程安排離海最近的馥蘭朵墾丁度假酒店，拜訪世界百...

限時3天！摩斯「蒟蒻冰紅茶」買1送1、薯條+可樂現省31元

適逢節氣「大暑」，摩斯漢堡於7月20日起，連續3天推出「大暑消消薯」活動，凡購買「黃金地瓜薯條＋大杯可樂」，優惠價69元...

Hearts On Fire x CÉ LA VI期間限定特調 美如鑽石

美國鑽石品牌Hearts On Fire為歡慶全新系列BARRE上市，以BARRE同音BAR發想，與台北時尚夜景的指標性...

限時滿額9折！量販中元節普渡箱、拜拜用品、零食飲料一站購齊

量販年中最大檔中元節開跑，不只家庭、公司行號採買拜拜供品祈福，許多民眾也會趁此優惠下殺檔期添購日常生活用品、特規大包裝零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。