Hearts On Fire x CÉ LA VI期間限定特調 美如鑽石

美國鑽石品牌Hearts On Fire為歡慶全新系列BARRE上市，以BARRE同音BAR發想，與台北時尚夜景的指標性高空酒吧CÉ LA VI Taipei合作，結合Hearts On Fire BARRE系列的鑽石光芒與CÉ LA VI Taipei的星空夜景，推出一款雞尾酒Starry Hearts和一款特調飲品Light in a BARRE。

Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei聯名系列無酒精特調Light in a BARRE，400元；BARRE Multi-Row 黃K金鑽石耳環，133萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Starry Hearts使用蘭姆酒搭配香氣獨特的接骨木花和薑芒綠茶，佐以水果酸甜香氣；Light in a BARRE則以無酒精的方式呈現與Starry Hearts相近的水果風味，兩款飲料皆以銀色食用珠光粉呈現閃閃發亮的鑽石光芒，既美觀又美味。即日起至9月12日止，CÉ LA VI Taipei貴賓只要於營業時間內於Sky Bistro與SkyBar消費時，加入Hearts On Fire官方LINE好友即能獲得禮贈，數量有限送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康