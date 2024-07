Hearts On Fire x CÉ LA VI期間限定特調 美如鑽石

美國鑽石品牌Hearts On Fire為歡慶全新系列BARRE上市,以BARRE同音BAR發想,與台北時尚夜景的指標性高空酒吧CÉ LA VI Taipei合作,結合Hearts On Fire BARRE系列的鑽石光芒與CÉ LA VI Taipei的星空夜景,推出一款雞尾酒Starry Hearts和一款特調飲品Light in a BARRE。

Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei聯名系列無酒精特調Light in a BARRE,400元;BARRE Multi-Row 黃K金鑽石耳環,133萬1,000元。圖/Hearts On Fire提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Starry Hearts使用蘭姆酒搭配香氣獨特的接骨木花和薑芒綠茶,佐以水果酸甜香氣;Light in a BARRE則以無酒精的方式呈現與Starry Hearts相近的水果風味,兩款飲料皆以銀色食用珠光粉呈現閃閃發亮的鑽石光芒,既美觀又美味。即日起至9月12日止,CÉ LA VI Taipei貴賓只要於營業時間內於Sky Bistro與SkyBar消費時,加入Hearts On Fire官方LINE好友即能獲得禮贈,數量有限送完為止。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康