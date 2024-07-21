聽新聞
test
0:00 / 0:00
Hearts On Fire x CÉ LA VI期間限定特調 美如鑽石
美國鑽石品牌Hearts On Fire為歡慶全新系列BARRE上市，以BARRE同音BAR發想，與台北時尚夜景的指標性高空酒吧CÉ LA VI Taipei合作，結合Hearts On Fire BARRE系列的鑽石光芒與CÉ LA VI Taipei的星空夜景，推出一款雞尾酒Starry Hearts和一款特調飲品Light in a BARRE。
Starry Hearts使用蘭姆酒搭配香氣獨特的接骨木花和薑芒綠茶，佐以水果酸甜香氣；Light in a BARRE則以無酒精的方式呈現與Starry Hearts相近的水果風味，兩款飲料皆以銀色食用珠光粉呈現閃閃發亮的鑽石光芒，既美觀又美味。即日起至9月12日止，CÉ LA VI Taipei貴賓只要於營業時間內於Sky Bistro與SkyBar消費時，加入Hearts On Fire官方LINE好友即能獲得禮贈，數量有限送完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言