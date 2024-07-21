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Hearts On Fire x CÉ LA VI期間限定特調 美如鑽石

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei推出聯名系列調酒。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei推出聯名系列調酒。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國鑽石品牌Hearts On Fire為歡慶全新系列BARRE上市，以BARRE同音BAR發想，與台北時尚夜景的指標性高空酒吧CÉ LA VI Taipei合作，結合Hearts On Fire BARRE系列的鑽石光芒與CÉ LA VI Taipei的星空夜景，推出一款雞尾酒Starry Hearts和一款特調飲品Light in a BARRE。

Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei聯名系列無酒精特調Light in a BARRE，400元；BARRE Multi-Row 黃K金鑽石耳環，133萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei聯名系列無酒精特調Light in a BARRE，400元；BARRE Multi-Row 黃K金鑽石耳環，133萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Starry Hearts使用蘭姆酒搭配香氣獨特的接骨木花和薑芒綠茶，佐以水果酸甜香氣；Light in a BARRE則以無酒精的方式呈現與Starry Hearts相近的水果風味，兩款飲料皆以銀色食用珠光粉呈現閃閃發亮的鑽石光芒，既美觀又美味。即日起至9月12日止，CÉ LA VI Taipei貴賓只要於營業時間內於Sky Bistro與SkyBar消費時，加入Hearts On Fire官方LINE好友即能獲得禮贈，數量有限送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei聯名系列調酒Starry Hearts，450元；模特兒配戴BARRE Floating玫瑰金鑽石戒指，12萬1,000元；BARRE Floating黃K金鑽石手鐲，33萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hearts On Fire X CÉ LA VI Taipei聯名系列調酒Starry Hearts，450元；模特兒配戴BARRE Floating玫瑰金鑽石戒指，12萬1,000元；BARRE Floating黃K金鑽石手鐲，33萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石耳環，133萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石耳環，133萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石手鐲，33萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石手鐲，33萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石戒指，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石戒指，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供

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