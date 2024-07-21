限時滿額9折！量販中元節普渡箱、拜拜用品、零食飲料一站購齊

量販年中最大檔中元節開跑，不只家庭、公司行號採買拜拜供品祈福，許多民眾也會趁此優惠下殺檔期添購日常生活用品、特規大包裝零食嚐鮮。家樂福、愛買量販均推出多重優惠，全面搶攻中元普渡商機。

家樂福即日起至8月20日推出「平安就是福，中元家樂福」連續5波全店優惠活動，7月21日、7月28日、8月3～4日、8月10～11日、8月15～17日，推出量販/線上購物單筆消費滿2,000元、超市/家速配單筆消費滿888元享9折回饋，實體店面以現金折價券回饋、線上購物直接該筆消費折抵。活動期間於全台家樂福量販/超市/線上購物消費1次，還有機會抽中100萬點紅利點數。

除了各式普渡用品、供品，家樂福再加碼6大類商品聯合回饋，食品類集結30大品牌慶單筆滿499元贈18,000點紅利點數；衛生紙/面紙/廚房紙巾（不含家樂福自有品牌）單筆滿499元贈60元現金折價券；個人清潔用品每週五六日單筆滿888元贈100元現金折價券；指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券；泡麵/常溫麵條/米粉/冬粉/包裝米單筆滿568元贈14,888點紅利點數；電池/延長線/燈泡/燈管/崁燈/吸頂燈單筆滿888元贈30,000點紅利點數，年度補貨就趁這一波。

體貼忙碌上班族，家樂福線上購物、家速配另有加碼優惠，中元普渡活動期間線上購物進站最高抽10%＋滿額回饋20%＋刷聯名卡最高12%，到店取貨最高紅利點數30,000點，普渡箱即日起至9月2日指定品單筆滿2,000元享9折（單筆上限折1,000元）。家速配新客首購送150元購物金，天天品類日最高享紅利點數20倍送，週末六日單筆滿99元免運。

愛買量販限定4日「會員滿額享9折」活動，搭配量販獨家與8大銀行聯合回饋，累加單筆最高享有500元的現金回饋。愛買量販HAPPY GO會員獨享，7月21日、7月28日、8月3日和8月4日，單筆滿2,000元享9折現金券回饋，單筆最高回饋300元，活動期間每人每卡限回饋2次，刷卡搭配指定8家銀行最高加碼送200元現金折價券。