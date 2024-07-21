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飯店吸客玩水創意 免費漂浮飲料、美人魚共游上場

中央社／ 台北21日電

夏天是玩水的季節，各家飯店挖空心思推創意，在泳池內就可免費享用漂浮飲料，還有裝扮的美人魚共游，以及挑戰體能極限的「幽浮滑水道」。

長榮鳳凰酒店日前發布新聞稿，今年夏季推出「果然夏日瘋」住房專案，房客可於5樓的千坪SPA水區享受水療，在池畔享點心飲品無限量供應；戶外泳池區日間有水上消暑趣味遊戲，夜晚有全台首創夜間漂浮飲料BAR，在泳池內就可輕鬆享受免費飲品，另提供加碼浮誇大泳圈供拍照。

墾丁福華飯店新聞稿指出，首度推出「炎夏降溫專案」，符合活動身分資格，就可享水世界入園55折優惠，8月31日前，凡軍、警、消防、教師、榮民、志工或屏東縣居民適用，同行眷屬也同享優惠，體驗室內戲水樂園，除了人造海浪，還有「幽浮滑水道」，漏斗式的設計加上水深3公尺，直接挑戰膽識與體能極限。

理想大地推出美人魚週末見面會，3個週六下午，在中島泳池舉行，住宿旅客皆可免費參加，可以和女子裝扮的美人魚共游或是在岸上一起拍照留影。

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