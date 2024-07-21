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串聯西雅圖與波特蘭 景觀車廂可邊賞景邊聊天

中央社／ 台北21日電

美國西北部城市波特蘭被稱為「玫瑰之城」，多數台灣民眾較陌生，隨台灣飛西雅圖航班大增，可望串聯約3小時車程的波特蘭，搭景觀車廂火車是好友一起賞景、聊天的不錯選擇。

西雅圖是今年台美間最多航空公司開航的航線，除了經營逾30年的長榮航空外，達美航空6月7日開航，華航睽違16年後，7月14日復飛，星宇航空也將於8月16日首航，屆時台灣往返西雅圖每週達25班。

西雅圖是美國西北部最大城市，根據西雅圖旅遊局統計，2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，台灣赴西雅圖旅客約2萬3200人次，去年約1萬5400人次，恢復約6成，因原本台灣只有長榮航空每週7班直飛航班，今年再增3家，加上長榮航空增班，台灣到西雅圖方便性大增，預測今年台灣旅客將大幅成長。

與西雅圖距離約3個小時車程的波特蘭，目前無亞洲直飛航班，但隨著台灣與西雅圖間航班大增，波特蘭市政委員萊恩（Dan Ryan）希望西雅圖與波特蘭的旅遊能串聯，促進波特蘭與台灣的各項交流。

萊恩說，波特蘭被稱為「玫瑰之城」，當地注重自然保育，有相當良好的水資源，所以能種出高品質農作物，波特蘭有200多座公園，是美國平均人口擁有公園比率最高的城市，市內有完善大眾運輸，搭公車、電車或騎公共自行車都很方便，且波特蘭重視行人權益，在規劃人行道時，一定注意不能有斷點，市區步行安全輕鬆，另外，無論到高山、森林、海灣等不同型態的區域，3個小時內車程就可到達。

萊恩告訴前往訪問的台灣媒體，波特蘭與高雄市結為姊妹市已36年，每年燈會波特蘭會派人到台灣，他今年2月就曾前往，波特蘭每年的玫瑰花節，高雄也會派人來參加，相信未來與台灣往來會更密切。

萊恩也提到波特蘭具有包容多元文化的特性，旅客可吃到各國美食，而這幾年流行的餐車文化，很像台灣的夜市。

萊恩推薦旅客到波特蘭不可錯過的國際玫瑰試驗花園，從市中心前往大約10分鐘車程，且免門票就可進入，花園內有超過600個品種玫瑰花，去年為紀念與高雄結為姊妹市35年，還立下紀念牌。 ˉ

雄獅旅遊日前派人到波特蘭考察，盼能找出與西雅圖串聯的旅遊產品，其中海岸星光號火車，是很適合自由行旅客的大眾運輸，每天各有1班往返西雅圖與洛杉磯，全程35小時，旅客可選擇到波特蘭下車，車程約3個多小時，其中有1節有大面積景觀窗戶和舒適沙發的車廂，旅客隨時可去，與三五好友，一邊欣賞風景一邊聊天，還可點用車上餐飲。

西雅圖著名的旅遊景點中，最吸引旅客朝聖的就是星巴克咖啡創始店，其中銷售的城市杯，也是全球星巴克商店中唯一有「雙尾人魚」的標誌，平均排隊進入時間至少都要30分鐘以上。

屬於農漁產品交易平台的派克市場，將漁貨交易過程發展成有趣的拋魚秀，成了吸引觀光客駐足的特色；另外，享用鐵盆直接倒滿餐桌的蝦蟹等海鮮，是許多觀光客願意嚐試的用餐方式。

電影「西雅圖夜未眠」拍攝景點太空針塔，是因應1962年世界博覽會興建，高度約1841公尺，有旋轉餐廳和景觀台，景觀台為安全見原裝有鐵網，前幾年已改為強化玻璃，視野更佳。

航班 西雅圖

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