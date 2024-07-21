快訊

影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁首款Copilot+ PC預購開跑 Acer Day同步盛大登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁暑期盛事2024 Acer Day開跑，旗下首款Copilot+ PC「Swift 14 AI」，以及Swift Go AI PC冰霧藍新色搶眼登場。記者吳致碩／攝影
宏碁暑期盛事2024 Acer Day開跑，旗下首款Copilot+ PC「Swift 14 AI」，以及Swift Go AI PC冰霧藍新色搶眼登場。記者吳致碩／攝影

宏碁開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI」，搭載高通專為AI打造的Snapdragon X Elite平台，並採用最新性能優化的ARM架構，內建領先的NPU，提供每秒45兆次的運算力。搭配Copilot+ PC豐富AI功能，僅需點擊Copilot專屬按鍵，即能一鍵召喚貼身AI助理，觸控板上的指示燈也會亮起，可提供具即時翻譯功能的即時字幕功能，Cocreator功能也能根據圖像或文字，於裝置上生成AI影像和文字作品，輕鬆為商務人士打造流暢高效工作體驗。

Acer Swift 14 AI具備14.5吋WQXGA IPS觸控螢幕、120Hz螢幕刷新率，支援100% sRGB廣色域，並通過德國萊因TÜV 2.0護眼顯示認證，輕薄鋁製機身僅1.45kg，還能180度攤平，提供更靈活的使用情境。Acer Swift 14 AI即日起開放預購，建議售價49,900元，再加贈即享券1,500元。

另外，宏碁暑期盛事2024 Acer Day也盛大開跑，同步推出Acer Swift Go AI PC冰霧藍新色，今年更新增宏碁台灣首款Wi-Fi 7電競路由器Predator Connect T7，及新推出超值4核心Predator Connect W6x電競雙頻路由器。活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕及平板電腦，上網登錄送Acer墨爾本19.5吋拉鍊行李箱，或Acer 65W氮化鎵USB電源供應器。每週還有機會抽中Acer精美商品，包括平板電腦、可攜式智慧音箱及電動滑板車等好禮。

除了Acer Swift 14 AI，今年更新增品牌首款Wi-Fi 7電競路由器Predator Connect T7，及新推出超值4核心Predator Connect W6x電競雙頻路由器。記者吳致碩／攝影
除了Acer Swift 14 AI，今年更新增品牌首款Wi-Fi 7電競路由器Predator Connect T7，及新推出超值4核心Predator Connect W6x電競雙頻路由器。記者吳致碩／攝影
Cocreator功能可根據圖像或文字，於裝置上生成AI影像和文字作品。記者吳致碩／攝影
Cocreator功能可根據圖像或文字，於裝置上生成AI影像和文字作品。記者吳致碩／攝影
Acer Day活動期間購買Acer指定筆電、桌機或螢幕及平板電腦，上網登錄送Acer墨爾本19.5吋拉鍊行李箱。記者吳致碩／攝影
Acer Day活動期間購買Acer指定筆電、桌機或螢幕及平板電腦，上網登錄送Acer墨爾本19.5吋拉鍊行李箱。記者吳致碩／攝影
Acer Swift Go AI PC冰霧藍新色售價42,900元起。圖／宏碁提供
Acer Swift Go AI PC冰霧藍新色售價42,900元起。圖／宏碁提供
Acer Swift 14 AI搭載高通專為AI打造的Snapdragon X Elite平台。記者吳致碩／攝影
Acer Swift 14 AI搭載高通專為AI打造的Snapdragon X Elite平台。記者吳致碩／攝影

X 行李箱 電動

延伸閱讀

宏碁重返手機市場？ 陳俊聖澄清：印度合作是品牌授權

宏碁擬靠投資進軍氫能產業 陳俊聖：已跟多家公司洽談

AI PC熱潮當道 微軟策略副總：台灣是策略性合作夥伴

宏碁在地深耕 擴大產品線

相關新聞

第４號颱風巴比侖生成 沒有雙颱效應對台灣無影響

根據日本氣象廳資料，第４號巴比侖颱風生成，氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，巴比侖預計朝中國海南島前進，明...

宏碁首款Copilot+ PC預購開跑 Acer Day同步盛大登場

宏碁開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI」，搭載高通專為AI打造的Snapdragon ...

絕美木盒、冰淇淋馬卡龍！3間「中秋創意禮盒」送新意

中秋節的腳步越來越近，想要挑選充滿創意的中秋禮盒嗎？來自日本的「辻利茶舗」今年以日式傳統的茶箪笥為靈感，打造木盒包裝的「...

不用飛香港！最強「蛋塔王」揭曉 全台必吃千層蛋塔TOP 10

想吃外層金黃酥脆、內餡滑順軟嫩的神級千層蛋塔，伴著咔滋咔滋的誘人聲響，全台必吃清單快收藏！請記得不要找人代購，徒增亂象。

摩登好塢女星魂！香奈兒2024／25秋冬前導系列神秘性感

香奈兒（CHANEL） 2024/25 秋冬前導系列即將於2024年7月25日上市，品牌率先發布由渾身散發吸引力的女演員...

劉亦菲、吳磊亮相北京寶格麗靈蛇展 2年全球巡迴最終站

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於2023年開啟「Serpenti Factory」藝術企劃，慶品牌標誌性的Ser...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。