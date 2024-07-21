宏碁首款Copilot+ PC預購開跑 Acer Day同步盛大登場

宏碁開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI」，搭載高通專為AI打造的Snapdragon X Elite平台，並採用最新性能優化的ARM架構，內建領先的NPU，提供每秒45兆次的運算力。搭配Copilot+ PC豐富AI功能，僅需點擊Copilot專屬按鍵，即能一鍵召喚貼身AI助理，觸控板上的指示燈也會亮起，可提供具即時翻譯功能的即時字幕功能，Cocreator功能也能根據圖像或文字，於裝置上生成AI影像和文字作品，輕鬆為商務人士打造流暢高效工作體驗。

Acer Swift 14 AI具備14.5吋WQXGA IPS觸控螢幕、120Hz螢幕刷新率，支援100% sRGB廣色域，並通過德國萊因TÜV 2.0護眼顯示認證，輕薄鋁製機身僅1.45kg，還能180度攤平，提供更靈活的使用情境。Acer Swift 14 AI即日起開放預購，建議售價49,900元，再加贈即享券1,500元。