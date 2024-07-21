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絕美木盒、冰淇淋馬卡龍！3間「中秋創意禮盒」送新意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海邊走走攜手街頭藝術家VASTAR傅星翰推出「Disco Moon潮中秋系列禮盒」。圖／海邊走走提供
海邊走走攜手街頭藝術家VASTAR傅星翰推出「Disco Moon潮中秋系列禮盒」。圖／海邊走走提供

中秋節的腳步越來越近，想要挑選充滿創意的中秋禮盒嗎？來自日本的「辻利茶舗」今年以日式傳統的茶箪笥為靈感，打造木盒包裝的「星耀銀河茶簞笥禮盒」；「Häagen-Dazs」則推出多款冰淇淋月餅禮盒，以及攜手Pierre Hermé的馬卡龍冰淇淋禮盒。至於「海邊走走」則是聯名街頭藝術家，打造「Disco Moon潮中秋系列禮盒」，更添贈禮潮流感。

【辻利茶舗】

辻利茶舗以融合江戶時代的傳統家具與現代精緻美學，推出「星耀銀河茶簞笥禮盒」，使用手工精細打磨的「茶箪笥」作為概念，製成精美的木製收納櫃，內含有經典焦糖杏仁最中餅、辻利抹茶杏仁最中餅、辻利特製煎茶茶葉等精選品項，食用完畢，還可將木盒作為日常收納使用，每組原價2,250元，優惠價2,050元，限量2,000盒。此外還有辻利茶心摯、辻利抹茶杏仁最中餅、辻利抹茶米香餅等不同禮盒選擇。9月17日前，指定商品可享3盒9折優惠。

【Häagen-Dazs】

今年以「懈逅繁星美月」為主題，推出「璀璨星願」、「星月綺想」、「彩雲追月」等3款冰淇淋月餅禮盒，各為4、5、9入，吃得到草莓、芒果、香草等多種口味冰淇淋內餡，每盒售價1,080元起；同時本次再度攜手馬卡龍大師Pierre Hermé，打造「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒」，吃得到香草藍莓馬卡龍冰淇淋，以及草莓覆盆子馬卡龍等不同口味，每盒9入，售價1,680元。另有充滿童趣的「迪士尼皮克斯聚獻系列」，每盒1,680元。9月1日前，可享72折起早鳥優惠。

【海邊走走】

本次邀請被譽為「怪物職人」的街頭藝術家「VASTAR傅星翰」操刀中秋禮盒設計，以「Disco Moon」為題，打造結合現代色彩與復古元素的潮流禮盒，並可見到嫦娥和月兔在迪斯可舞廳共舞的趣味，共計有「尊榮禮盒」與「狂歡禮盒」兩種選擇。其中尊榮禮盒內含花生、肉鬆、芝麻愛餡蛋捲，及今年甫推出的咖啡拿鐵蛋捲，每盒860元。狂歡禮盒則有咖啡拿鐵、激厚海苔、香蕉愛餡蛋捲等品項，每盒560元，另外還有品牌10週年紀念款。活動期間消費滿額，並贈VASTAR傅星翰聯名貼紙。

「星耀銀河茶簞笥禮盒」，優惠價2,050元，限量2,000盒。
「星耀銀河茶簞笥禮盒」，優惠價2,050元，限量2,000盒。
Häagen-Dazs再度與法國馬卡龍大師Pierre Hermé聯名，推出「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs再度與法國馬卡龍大師Pierre Hermé聯名，推出「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒。圖／Häagen-Dazs提供

中秋節 冰淇淋

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