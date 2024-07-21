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摩登好塢女星魂！香奈兒2024／25秋冬前導系列神秘性感
香奈兒（CHANEL） 2024/25 秋冬前導系列即將於2024年7月25日上市，品牌率先發布由渾身散發吸引力的女演員卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone） 演繹的形象廣告，在一系列黑白影像中她身穿襯托出合身腰部剪裁的鏤空洋裝、短版上衣、綴著蝴蝶結的短洋裝，輕鬆自在的流暢廓型相得益彰，散發成熟魅惑的神秘氣質，令人聯想起優雅的好萊塢女星。全系列服飾在淡然沉靜與優雅間取得巧妙平衡，精緻的細節為日常穿著服飾的注入性感迷人的女性魅力與浪漫情懷。
系列細節到處都是致敬眾多品牌經典符碼，如菱格紋皮革口袋和山茶花，以及遍布於袖口、領口和辮飾上的刺繡蝴蝶結。V字衣領和黑色連身褲令人聯想起嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）鍾愛的針織衫與運動服飾。黑色和灰色斜紋軟呢注入沙白色、粉紫色和象牙白、淺藍色、紅色和淺粉色點綴抑或是深紫色針織短褲搭配同款上衣。有的口蓋包飾以閃亮的蝴蝶結，有的則綴以粉色或銀色的領結造型。
綴以朱紅色花卉的輕盈襯衫和直筒褲所組成的成套輕鬆褲裝，牛仔褲以刷白的藍色或灰色和黑色呈現，斜紋軟呢襯衫式外套點綴七零年代風格的花卉圖案，有著口袋的男裝樣式大衣呈現黑白相混的紋理和陽剛肩線的腰帶式大衣，混搭配件洋溢柔美氣韻的麂皮或漆皮圓頭靴、大珍珠與銀色項鍊等服飾珠寶，則讓年輕女性不經意流露出動人魅力與果決自信。
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