摩登好塢女星魂！香奈兒2024／25秋冬前導系列神秘性感

香奈兒（CHANEL） 2024/25 秋冬前導系列即將於2024年7月25日上市，品牌率先發布由渾身散發吸引力的女演員卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone） 演繹的形象廣告，在一系列黑白影像中她身穿襯托出合身腰部剪裁的鏤空洋裝、短版上衣、綴著蝴蝶結的短洋裝，輕鬆自在的流暢廓型相得益彰，散發成熟魅惑的神秘氣質，令人聯想起優雅的好萊塢女星。全系列服飾在淡然沉靜與優雅間取得巧妙平衡，精緻的細節為日常穿著服飾的注入性感迷人的女性魅力與浪漫情懷。

系列細節到處都是致敬眾多品牌經典符碼，如菱格紋皮革口袋和山茶花，以及遍布於袖口、領口和辮飾上的刺繡蝴蝶結。V字衣領和黑色連身褲令人聯想起嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）鍾愛的針織衫與運動服飾。黑色和灰色斜紋軟呢注入沙白色、粉紫色和象牙白、淺藍色、紅色和淺粉色點綴抑或是深紫色針織短褲搭配同款上衣。有的口蓋包飾以閃亮的蝴蝶結，有的則綴以粉色或銀色的領結造型。