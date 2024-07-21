不用飛香港！最強「蛋塔王」揭曉 全台必吃千層蛋塔TOP 10

千層蛋塔之爭 誰能笑到最後

從香港紅到台灣的「千層蛋塔」旋風正在席捲全台，2024年上半年，許多烘焙坊紛紛搭上這股風潮，相繼推出各式口味的千層蛋塔，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫大家調查出網友最推薦的十家在台的千層蛋塔店，甜點控們趕快把這個名單收藏起來吧！

普通的台式、葡式蛋塔吃膩了嗎？「香港神級千層蛋塔」相比傳統的蛋塔，有著多層的酥脆的外皮，中間則夾著軟嫩的內陷，每一口都充滿著豐富的層次感和濃濃的奶香，外觀則猶如一朵朵小花般可愛，好看又美味的口感，讓千層蛋塔瞬間在IG爆紅，網友們紛紛出動朝聖！

NO.10 Supranormal Bakery Café

位於天母的人氣澳洲早午餐店，Supranormal Bakery Café近期在一級戰區的赤峰街設立二店，不僅提供各種早午餐鹹食拼盤，還有販售可頌、草莓西瓜蛋糕、杏仁派等小點，被網友笑稱是被早午餐耽誤的烘培坊，不管是吃正餐或是喝下午茶都相當適合。

近期因為「蛋塔之亂」而隨之爆紅的「超普通蛋塔」每天限量販售，還曾因為賣太好一度停賣，蛋塔一出爐就飄出香甜的焦香味，外皮製作出層次分明的厚酥皮，內餡則是水嫩細緻的燉奶口感，整體口感輕盈且不膩，讓許多饕客都讚不絕口，「吃一口就會愛上」、「每次經過都會多外帶幾顆」、「很常到現場撲空」。

NO.9 Mélanger Bakery 麥嵐綺麵包

台中名店麥嵐綺麵包Mélanger Bakery是由日本麵包師野上智寬師傅凝淬數十年來的職人經驗所創立的烘焙品牌，堅持使用日本麵粉、進口奶油、嚴選各類新鮮食材製作歐式、日式、台式等麵包，秉持著日本職人精神，每日新鮮現做，希望讓顧客都能吃到美味又健康的麵包，開店以來便獲得高度的好評。

麥嵐綺與台北名店Libreadry巢屋聯名販售「焦糖千層酥皮蛋塔」，為蛋塔之亂中的後起之秀，被網友評比為台中第一名的蛋塔，咬下的每一口都結合著香、酥、脆的口感，外皮帶有一點焦香且厚實堅挺，內餡先襲來一股蛋香再衝出濃郁的奶香，是非常有水準的一款蛋塔。

NO.8 巴蕾麵包

位於台中知名的麵包店，巴蕾麵包經營逾十年，店內師傅每天準備20種以上的麵團，堅持不使用改良劑，以自然發酵的方式製作麵包，並堅持用法國進口的動物性奶油及日本專用麵粉來製作蛋糕。不少西餐廳餐點使用的麵包也出自這間店，店內販售的麵包種類相當多元，包含台式、日式跟歐式應有盡有，像是法國球、肉桂捲，還是日前爆紅的扁可頌都相當熱銷。

今（2024）年4月也推出了「酥皮千層蛋塔」開啟試賣，經過多次測試終於試出最佳的酥皮層數、內餡口感，特別使用蒙太古奶油、日本中澤鮮奶油，讓內餡清爽度提升，且香濃不膩，塔皮不僅層次分明也非常酥脆，真材實料完全對得起價格。

NO.7 屋優烘焙WUYO

屋優烘焙WUYO為高雄在地麵包店，自自由黃昏市場攤位起家的手作麵包品牌，近年更擴店至高雄鳳善西站附近。屋優每天開店前就有婆婆媽媽在攤子前排隊，下午兩點半時還會再湧入大批人潮，老闆嚴選日本昭和麵粉製作，堅持低油、低糖，且不使用奶油，每日當天新鮮出爐，店內的人氣招牌屋優貝果、冠軍奶油羅宋、生吐司、紫米甜心等麵包絕對都是一出爐後會被馬上搶購一空，可見美味程度不一般。

屋優烘焙WUYO近期參與「蛋塔之爭」，推出了原味、生巧、榴槤3個口味的千層蛋塔，榴槤口味的內餡又臭又香，卻能完美融合蛋塔，酥脆的外皮也與別家不相上下，網友們都表示，「是我看過試吃最多店家」、「沒想到還能買到銅板價的高質感麵包」、「榴槤控整個失心瘋」。

NO.6 奧瑪烘焙

從高雄起家的平價麵包店，奧瑪烘焙曾靠爆餡羅馬生乳包紅遍全台，創立超過20年間保持著好口碑，堅持當日現做、嚴選食材，每天都有五十多款麵包新鮮出爐，也會不斷研發創新口味，每每出新品都能席捲烘焙圈。

今（2024）年也跟上蛋塔風潮，5月開始販售花邊千層可頌蛋塔，一開賣就聚集了排隊的人潮，使用了法國發酵奶油、北海道十勝奶霜、法國鮮奶油、人道飼養雞蛋製作，外層的酥皮酥脆又充滿焦香，蛋奶內餡則滑嫩綿密，奶香十足卻不過於甜膩，高雄限定口味「茶韻黑糖麻糬」不僅有濃濃的觀音茶香，內餡包裹著QQ的黑糖麻糬，咬開來還會牽絲，讓茶控們都超級驚豔！

NO.5 陳耀訓．麵包埠

每年中秋節一推出蛋黃酥就能被馬上秒殺的陳耀訓．麵包埠，是由來自鹿港的世界麵包大賽冠軍陳耀訓所創立，自2019年開業以來便掀起了一股台式麵包風潮，可說是目前全台最具盛名的麵包店之一。

除了蛋黃酥，陳耀訓趁勢推出多款麵包，像是麵茶維也納、炸彈麵包、經典可頌都是人氣招牌；今（2024）年以「布蕾千層酥$80」參戰了蛋塔之亂，總是在開店前就能看見綿延至路邊的排隊人潮，這款千層蛋塔有多層烤至金黃酥脆的花瓣酥皮，撥開後還能聽到超輕脆的喀滋聲，內餡則是像卡士達的口感，滑嫩Q彈且蛋香濃郁，網友們都讚道，「味道是最突出的」、「麵包香比別家更紮實，像是麵包的口感」、「一定要早點去，不然會買不到」。

NO.4 傑里麵包

被稱為新竹最強麵包店的傑里麵包，在社群一直有著很高的討論度，推出的海鹽餐包是所有人到新竹必買的伴手禮之一，若不是出爐時間到場購買，很有可能會撲空。傑里麵包是由一對雙胞胎兄弟創立，希望能帶給顧客有著手感又具有溫度的麵包為理念，是個從裝潢到產品都非常溫暖樸實的麵包店。

身為烘焙界的佼佼者，傑里當然不能錯過蛋塔之爭，今（2024）年與Libreadry 巢屋合作聯名，讓竹科人也能吃到傳說中的千層蛋塔，11點才開始營業的門口卻已經聚滿了購買蛋塔的人潮，主打擁有36層的塔皮，吃起來厚實酥香，內餡飽滿且奶香十足，還有淡淡的蜂蜜香，網友們討論，「為了這一顆排隊很值得」、「帶回去回烤也好吃」、「很大一顆，吃完很有飽足感」。

NO.3 莎士比亞烘焙坊

翻攝FB／莎士比亞烘焙坊 2010年於高雄成立的莎士比亞烘焙坊，由吳寶春師傅的弟子，也是台灣第二位世界麵包冠軍王鵬傑師傅所創辦的，以巴黎之莎士比亞書店為命名的發想來源，書店宛如所有愛書人共同分享生活的聚集處，王鵬傑師傅希望這家烘焙坊能夠成為熱愛烘焙的人心中的夢想之地，成立宗旨為推廣純天然的歐式麵包，試圖營造出與巴黎、東京烘焙文化同步的在地幸福烘焙坊，堅持不用任何反式脂肪酸及人工添加物製作出健康麵包。

今（2024）年與Libreadry 巢屋聯名推出「最強千層蛋塔」，讓這股蛋塔之亂成功吹到了南部，這款義式蛋塔是透過好幾個月由兩方共同研發，標榜採用法國蒙太古AOP發酵奶油、日本中沢奶霜、北海道牛乳等進口原物料，有著酥脆外皮與入口即化的香濃內餡，3月開賣至今，每天依舊能造成排隊人潮。

NO.2 Libreadry 巢屋

許多明星都推薦過的東區知名烘焙坊Libreadry 巢屋，是所有台北人都知道的麵包店，店名的涵義為麵包圖書館，主打販售各式各樣的歐式或日式的精緻麵包和點心，曾造成話題的羅馬生乳包和肉桂捲也是必買清單，麵包控絕對能在這裡找到自己的命定麵包！

Libreadry 巢屋2024年搶先掀起千層蛋塔風，以激似香港名店「Hashtag B」花花造型的千層酥皮蛋塔而爆紅，選用法國蒙太古AOP發酵奶油並丹麥千層派皮所製作，一層層堆疊的花邊外皮酥到掉渣，搭配奶香味超濃郁的滑嫩蛋奶餡，一入口就有著豐富的層次感，藍心湄都曾發文讚道，「吃著吃著…就笑惹」，可見巢屋蛋塔的魅力沒有人能抵擋。

NO.1 COMEME 康蜜

讓全台颳起蛋塔風潮的主謀絕對非COMEME莫屬了！推出的千層蛋塔洗版了各大社群平台，靠著各種「半熟乳酪」、「開心果」、「阿華田」等特殊口味成功在烘焙界殺出重圍，COMEME原來是在台中頗具盛名的甜點店，於台北信義A11開設了常駐店之後，每個周末都有排隊人潮，在全台各地舉辦的多家快閃店也是引起搶購。

COMEME的千層蛋塔特選法國T55冠軍比賽專用粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油，打造出極其酥脆的口感，不會過油或過乾且層層分明，內餡則使用了日本三井製糖以及台灣瑰寶土鷄紅蛋，口感綿密香濃，讓人忍不住一口接一口，饕客都讚道，「排隊真的值得」，「有為了這個蛋塔請假排隊過」，「一次都不小心吃好幾顆」。

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

甜點控、辦公族快收藏！中山大同十大人氣咖啡廳一次看

開啟美好的一天！2024親民價位早午餐人氣Top 10

網路10年更迭／排隊、跟風潮不減！手搖飲線上、線下的品牌策略隨「網」起舞

讓少女心花怒放！全台九大甜點吃到飽來啦

一解甜點控的嘴饞！日本來台甜點店最新人氣Top 10