劉亦菲、吳磊亮相北京寶格麗靈蛇展 2年全球巡迴最終站

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於2023年開啟「Serpenti Factory」藝術企劃，慶品牌標誌性的Serpenti靈蛇系列75週年。在經過2年遍及倫敦、馬德里、上海、首爾、紐約、杜拜、米蘭、東京等文化藝術中心的全球藝術之旅後，這項匯聚不同領域藝術家的活動再次回到中國，在日本建築大師安藤忠雄所設計的啓皓藝術館舉行，自即日起至8月18日對外開放。

最後一站來到北京的「寶格麗SERPENTI系列傳世蛻變」珍藏藝術展為全球巡展中規模最大、亦是藝術家參與度最高的一站，共薈萃18件以Serpenti為靈感而創作的藝術家創作，包括寶格麗全球品牌代言人劉亦菲，品牌代言人吳磊等人也都特地出席開幕活動，並配戴了全新的獨家珠寶。