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劉亦菲、吳磊亮相北京寶格麗靈蛇展 2年全球巡迴最終站
義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於2023年開啟「Serpenti Factory」藝術企劃，慶品牌標誌性的Serpenti靈蛇系列75週年。在經過2年遍及倫敦、馬德里、上海、首爾、紐約、杜拜、米蘭、東京等文化藝術中心的全球藝術之旅後，這項匯聚不同領域藝術家的活動再次回到中國，在日本建築大師安藤忠雄所設計的啓皓藝術館舉行，自即日起至8月18日對外開放。
最後一站來到北京的「寶格麗SERPENTI系列傳世蛻變」珍藏藝術展為全球巡展中規模最大、亦是藝術家參與度最高的一站，共薈萃18件以Serpenti為靈感而創作的藝術家創作，包括寶格麗全球品牌代言人劉亦菲，品牌代言人吳磊等人也都特地出席開幕活動，並配戴了全新的獨家珠寶。
「寶格麗SERPENTI系列傳世蛻變」珍藏藝術展展場，共分為「追溯標誌傳說」、「探尋蜿蜒匠藝」、「靈蛇迴響」、「靈蛇新說」及「靈蛇意象」五大篇章，透過古今文化藝術的多重眼光詮釋Serpenti靈蛇豐富變化。多位當代藝術家的複合媒材創作、品牌的骨董典藏與多款全新頂級珠寶腕表作品同場展出，包括開幕時劉亦菲配戴的Serpenti Floral Embrace Choker花間靈蛇頂級彩寶項鍊，以黃金打造層層盤繞的蛇身融入中國古典神話中的龍形象。
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