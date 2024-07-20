奧運看轉播就靠它！三星推98吋超大尺寸AI電視 月底前買就送實用好禮

2024巴黎奧運即將揭開序幕，迎接四年一次的世界級運動賽季，三星電子近期推出2024全新98吋超大尺寸智慧顯示器及AI智慧顯示器系列，搭載NQ8 AI第3代高效處理器帶來的AI動態捕捉技術、立體景深強化技術Pro等功能，讓大家不用飛巴黎就能獲得如臨現場的觀賽體驗。

即日起至7月31日，台灣三星推出「AI智慧首選」購機優惠活動，購買指定智慧顯示器，登錄就送全機延長保固3年或風格邊框、藝術市集、Music Frame、Soundbar等多項好禮。

三星大尺寸陣容超齊全，包括Neo QLED、QLED以及Crystal UHD系列都推出98吋超大尺寸智慧顯示器，在獨家超大尺寸強化器、4K影像升頻等技術加持下，捕捉每場賽事精彩細節。搭配Soundbar Q990D 11.1.4聲道揚聲器，還可享受三星獨家魔幻音場提供之立體環繞音效，彷彿置身現場。

Neo QLED 8K智慧顯示器則是搭載最新NQ8 AI第3代高效處理器，CPU速度較上代提升30%，內建AI動態捕捉技術，能自動進行動作偵測，輕鬆識別影像類型以提供最佳顯示效果，尤其適合觀看球賽。2024 OLED智慧顯示器除有AI技術加持，亦採用全新抗反光真星黑面板技術，有效降低眩光、反射，視覺感受更舒適。