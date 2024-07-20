冰箱保鮮4大NG行為！LG推5款美型智慧冰箱新品幫你搞定

今夏持續飆高溫，各種食材食物保鮮，甚至保養品、保健品的保存方式也需要跟著調整。LG分享夏季冰箱使用4大NG行為，包括熱菜放涼才要冰、生熟食混放、鮮奶放邊門、溫度不穩定，只要透過今年冰箱新品的實用功能，就能輕鬆解決保鮮危機。

LG今夏一舉推出5款冰箱新品，包含WiFi智慧變頻對開冰箱653L新色亞麻白與星辰銀2色、InstaView敲敲看門中門冰箱653L夜墨黑，以及WiFi智慧變頻雙門冰箱461L夜墨黑與星辰銀2色，除了在外型色彩、容量陣容、冰箱門控制面板、內部層架更新改版，全系列更搭載獨家DoorCooling+四方吹冷流技術，速冷且更均冷，克服過往冰箱容易有低溫死角，成為保鮮缺口的問題。

根據衛福部食藥署建議，未食用完的食物在7～60℃間細菌容易迅速繁殖，應盡快放入冰箱冷藏。除了生熟食混放容易造成相互汙染，許多人習慣將鮮奶等對溫度變化敏感的食材放置邊門，則是容易因為溫度變化劇烈造成變質。

對應保存需求，LG冰箱放大儲存空間，其中對開冰箱的分層板和抽屜提供充足的收納區，方便區隔生熟食，獨立的蔬果生鮮室則具創新魔術蓋，可維持適當濕度鎖住水分。LG獨家的DoorCooling+四方吹冷流技術，使冷流效能更均勻更快，確保每個角落都能維持理想的低溫，門邊也能妥善保存。

另外，LG冰箱皆內建LinearCooling變頻溫控，為使用者精準掌控冰箱溫度，還有Smart鮮淨過濾系統+，可減少溫度波動及去除99.999%有害細菌，達到去味除菌的功效。