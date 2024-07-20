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精釀啤酒融入琴酒魂 變身調酒Sidebar喝得到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「交響2號美式小麥啤酒」即日起開賣，每瓶建議售價240元。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「交響2號美式小麥啤酒」即日起開賣，每瓶建議售價240元。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

琴酒熱潮席捲全球，在這股潮流下，曾摘下「WBA世界啤酒大賽（The World Beer Awards）」台灣區金牌的酒飲品牌SLOWAVE再次突破創新，將琴酒的重要原料「杜松子」納入製作啤酒元素，推出全新力作「交響2號美式小麥啤酒」。

「交響2號美式小麥啤酒」是融合多種獨特原料的精釀作品，希望帶給愛好者如同聆聽交響樂般的品飲感受。品飲時首先會聞到沁心的草本花調香氣，伴隨著迷人的細緻苦韻和豐富的茶香層疊交織。酒體的風味結構精巧，入口時帶有淡淡的杜松子氣息，隨後紫芽山茶和阿薩姆紅茶的香氣漸次展開，再加上明亮金黃的美式小麥風格，讓人感受到如午後陽光灑落在森林小徑上的溫暖與清新。

SLOWAVE創辦人莊毅欽（Hayden）分享這款啤酒的獨特釀造過程，他說：「我們在發酵結束後才加入杜松子，採用酒精萃取法，確保最精準地控制杜松子的香氣程度，並保持風味的穩定性。」他強調，選擇6.5%的酒精濃度，是為了突出杜松子香氣的同時，也能與其他風味達成完美平衡，不讓這款啤酒單純只有杜松子的風味。

曾出版《工藝琴酒全書：歷史、製程、全球夢幻酒款與應用調酒》、台北酒吧Sidebar創辦人之一的琴酒職人鄭哲宇（Soso），對於 「交響2號美式小麥啤酒」給予高度評價，稱其為「香氣明顯的芳香型啤酒，主要呈現杜松子和茶的風味。有別於琴酒中常見的濃重木質及草本辛香調，這款啤酒展現了杜松子另一面的輕柔花香韻味，讓平常不敢嘗試琴酒的人也能輕易接受。」

Soso特別推薦將其用於調製經典雞尾酒Bee's Knees：「以琴酒、蜂蜜、檸檬汁為基底，再加入約100ml的交響2號美式小麥啤酒，不僅能增添濃厚蜜香，更能襯托出獨特花香，帶來全新的味蕾體驗。」此款調酒於即日起共為期一個月在Sidebar可點得到。

「交響2號美式小麥啤酒」即日起於Sidebar、Mosso、Bar Loftice 、ABV餐酒館（請洽各店詢問）、地坊等全台通路開賣，每瓶建議售價240元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「交響2號美式小麥啤酒」融合多種獨特原料，希望帶給愛好者如同聆聽交響樂般的品飲感受。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「交響2號美式小麥啤酒」融合多種獨特原料，希望帶給愛好者如同聆聽交響樂般的品飲感受。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以「交響2號美式小麥啤酒」調製的Bee's Knees特別版，於Sidebar限期供應。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以「交響2號美式小麥啤酒」調製的Bee's Knees特別版，於Sidebar限期供應。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北酒吧Sidebar創辦人之一的琴酒職人鄭哲宇（Soso）。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北酒吧Sidebar創辦人之一的琴酒職人鄭哲宇（Soso）。圖／SLOWAVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 小麥 調酒

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