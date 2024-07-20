軒尼詩X.O攜手大安金普頓 一次嚐到各種Over Ice喝法

軒尼詩X.O攜手曾執導《La La Land》的國際名導達米恩．查澤雷（Damien Chazelle）隆重推出軒尼詩X.O最新形象片《 Life Is The Greatest Odyssey（品味．生命無限際遇）》；並在今年夏天於金普頓大安酒店12樓The Tavernist，打造軒尼詩X.O沉浸式品飲空間「軒尼詩X.O奧德賽書店」以及與知名美食系酒吧，聯手推出期間限定餐酒套餐活動。

在軒尼詩X.O最新形象片《Life Is The Greatest Odyssey》當中，主角為身處如夢似幻世界裡的音樂家，帶領觀眾穿梭過去、現在、未來，在充滿悸動的奇幻時光及空間內，那些曾境的回憶與愛人間的情感交織與際遇一一再現，透過影像訴說滴滴珍貴的軒尼詩X.O如何喚起珍藏心底的回憶。

如同文豪普魯斯特（Marcel Proust）在鉅著中以瑪德蓮蛋糕作為追憶逝水年華的起點，全片以導演充滿詩意的敘事視角，搭配演員內斂卻豐富深刻的情感傳達，引領觀眾瞬間代入個人生命故事，感受軒尼詩X.O如同走過生命中無限美好際遇的深沉餘韻。

正如《奧德賽》故事中奧德修斯（Odysseus）的冒險旅程，是一場充滿挑戰和智慧的追求，軒尼詩 X.O特別打造「軒尼詩X.O奧德賽書店」，還原《Life Is The Greatest Odyssey》的場景，邀請大眾參與一場別緻的品飲之旅，感受形象片的氛圍。

「軒尼詩X.O奧德賽書店」能體驗4種品飲方式——純飲、冰鎮、加大冰塊、加許多小冰塊，共可品飲軒尼詩X.O共90ml；同時搭配軒尼詩X.O特製橡木之邃 Wood Crunches分子調酒以及金普頓大安酒店The Tavernist的主廚推薦搭配菜式，藉此感受 X.O 起伏豐沛的層次口感。

「軒尼詩X.O奧德賽書店」正式消費者體驗場次將於8月中旬開跑，分別於8月10日（六）、8月11日（日）、8月12日（一）、8月17日（六）、8月18日（日）五天中限時登場，每場限額30位報名。自即日起至8月18日止，軒尼詩更聯手金普頓大安酒店12樓 The Tavernist推出X.O試飲活動，消費者可透過指定活動獲得試飲資格。

此外，軒尼詩X.O也於今年夏天與3間人氣美食系酒吧攜手合作，結合台灣在地美食、經典法式佳肴及精緻甜點，推出期間限定餐酒套餐。消費者於8月1日至8月31日限定期間， FINELINE· Modern Cuisine & Izakaya、BANKER Martini Bar 和Bibber Dessert Bar，每家酒吧均提供特別設計的X.O餐酒套餐。

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