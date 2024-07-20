可可愛愛！頂級珠寶精品也賣萌 LINE貼圖限時載

社群軟體中的貼圖，常能傳達文字以外的更多情緒，可能是期待、欣喜、問候，搭配上圖片與討喜的插畫風格後，無形間拉近了網路與現實的距離。

精品品牌推出限期的社群貼圖雖然已不是新鮮事，但正因為限定時間下載的時效性，展現一如精品的夢幻魅力，例如有「鑽石之王」之稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的台灣LINE官方帳號最近就發表了期間限定的Sunflower主題貼圖，討喜、可愛。