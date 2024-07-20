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可可愛愛！頂級珠寶精品也賣萌 LINE貼圖限時載

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除擁有貴重寶石的高等級、Harry Winston被稱為「鑽石之王」，更因其精湛的細膩工藝，再現造物主的自然神蹟。圖／Harry Winston提供
除擁有貴重寶石的高等級、Harry Winston被稱為「鑽石之王」，更因其精湛的細膩工藝，再現造物主的自然神蹟。圖／Harry Winston提供

社群軟體中的貼圖，常能傳達文字以外的更多情緒，可能是期待、欣喜、問候，搭配上圖片與討喜的插畫風格後，無形間拉近了網路與現實的距離。

精品品牌推出限期的社群貼圖雖然已不是新鮮事，但正因為限定時間下載的時效性，展現一如精品的夢幻魅力，例如有「鑽石之王」之稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的台灣LINE官方帳號最近就發表了期間限定的Sunflower主題貼圖，討喜、可愛。

全數合計8款貼圖結合了中文或英文的常用招呼語，包含Hello、Thank You、加油、辛苦了。同時再結合以Sunflower珠寶為主題的插畫，可愛中帶著日系風格。只要透過QR Code掃描， 即可免費擁有期間限定Sunflower主題貼圖，下載期間由即日起開始，直至8月15日為止。

Harry Winston推出「向陽花卉」Sunflower主題貼圖，限時下載中。圖／Harry Winston提供
Harry Winston推出「向陽花卉」Sunflower主題貼圖，限時下載中。圖／Harry Winston提供
討喜的日常用語，卻能傳遞比文字、圖片更多的溫暖情緒。圖／Harry Winston提供
討喜的日常用語，卻能傳遞比文字、圖片更多的溫暖情緒。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊與耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石項鍊與耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
討喜的日常用語，卻能傳遞比文字、圖片更多的溫暖情緒。圖／Harry Winston提供
討喜的日常用語，卻能傳遞比文字、圖片更多的溫暖情緒。圖／Harry Winston提供
向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石戒指，82萬元。圖／Harry Winston提供
向陽花卉Sunflower系列黃鑽鑽石戒指，82萬元。圖／Harry Winston提供
只要透過QR Code掃描， 即可免費擁有期間限定Sunflower主題貼圖，直至8月15日為止。圖／Harry Winston提供
只要透過QR Code掃描， 即可免費擁有期間限定Sunflower主題貼圖，直至8月15日為止。圖／Harry Winston提供

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