聽新聞
test
0:00 / 0:00
可可愛愛！頂級珠寶精品也賣萌 LINE貼圖限時載
社群軟體中的貼圖，常能傳達文字以外的更多情緒，可能是期待、欣喜、問候，搭配上圖片與討喜的插畫風格後，無形間拉近了網路與現實的距離。
精品品牌推出限期的社群貼圖雖然已不是新鮮事，但正因為限定時間下載的時效性，展現一如精品的夢幻魅力，例如有「鑽石之王」之稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的台灣LINE官方帳號最近就發表了期間限定的Sunflower主題貼圖，討喜、可愛。
全數合計8款貼圖結合了中文或英文的常用招呼語，包含Hello、Thank You、加油、辛苦了。同時再結合以Sunflower珠寶為主題的插畫，可愛中帶著日系風格。只要透過QR Code掃描， 即可免費擁有期間限定Sunflower主題貼圖，下載期間由即日起開始，直至8月15日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言