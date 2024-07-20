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思潮與時裝的跨域對談 Prada 2024秋冬系列形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada發表2024秋冬形象廣告，聚焦於「對話」的概念，展開思潮的多重對話。圖／Prada提供
Prada發表2024秋冬形象廣告，聚焦於「對話」的概念，展開思潮的多重對話。圖／Prada提供

每個人天生都有想要傾訴、想被理解的渴求。Prada發表2024秋冬系列形象廣告，訴諸品牌創作的基本原則：對話與意見交流，以形而上的形式演繹服裝，展開觀點、身份與思潮的多方對談。

對Prada而言，每個系列都是一場會談，一如Prada是由兩位創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同掌舵，在意見充分交流後的共同創作。本次的秋冬形象廣告於是交由攝影師Willy Vanderperre掌鏡，並記錄下演員Harris Dickinson、Damson Idris、Yili Ma、Hunter Schafer和Letitia Wright彼此間以面對面或透過電話方式的互動，同時台詞則來自美國電影製作人Miranda July所創作的劇本，其交流時定格下的畫面，亦是導演向不同時代的文本、電影或紀錄片致意。

而在言語思想的激盪外，服裝亦是演員們交流的形式：從色彩、結構、剪裁、以致質地，無一不是文化意涵與認同的溝通；像是嚴謹的西裝剪裁代表了對於儀態的重視，鮮豔色彩的開襟短毛衣象徵了輕快；寬大長襬的西裝外套是不容被忽視的、想要被重視的渴求。

讀空氣或許是一種深層的心靈能力，而「讀取」服裝背後人所想要傳達的渴望、心理需求與身份認同，或正是Prada 2024秋冬時裝形象廣告所想傳達的心理指涉：輕快展開、讓意念愉悅而順暢地自由流動。

肢體語言、服裝、表情，都是一次無聲但有形的、內在心理對外在環境的對話。圖／Prada提供
肢體語言、服裝、表情，都是一次無聲但有形的、內在心理對外在環境的對話。圖／Prada提供
Prada秋冬形象廣告是由攝影師Willy Vanderperre掌鏡，並由多位新世代演員演出。圖／Prada提供
Prada秋冬形象廣告是由攝影師Willy Vanderperre掌鏡，並由多位新世代演員演出。圖／Prada提供
2024 Prada秋冬形象廣告，以對話為主題，向不同時代的文本、電影或紀錄片致意。圖／Prada提供
2024 Prada秋冬形象廣告，以對話為主題，向不同時代的文本、電影或紀錄片致意。圖／Prada提供

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