思潮與時裝的跨域對談 Prada 2024秋冬系列形象廣告

每個人天生都有想要傾訴、想被理解的渴求。Prada發表2024秋冬系列形象廣告，訴諸品牌創作的基本原則：對話與意見交流，以形而上的形式演繹服裝，展開觀點、身份與思潮的多方對談。

對Prada而言，每個系列都是一場會談，一如Prada是由兩位創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同掌舵，在意見充分交流後的共同創作。本次的秋冬形象廣告於是交由攝影師Willy Vanderperre掌鏡，並記錄下演員Harris Dickinson、Damson Idris、Yili Ma、Hunter Schafer和Letitia Wright彼此間以面對面或透過電話方式的互動，同時台詞則來自美國電影製作人Miranda July所創作的劇本，其交流時定格下的畫面，亦是導演向不同時代的文本、電影或紀錄片致意。

而在言語思想的激盪外，服裝亦是演員們交流的形式：從色彩、結構、剪裁、以致質地，無一不是文化意涵與認同的溝通；像是嚴謹的西裝剪裁代表了對於儀態的重視，鮮豔色彩的開襟短毛衣象徵了輕快；寬大長襬的西裝外套是不容被忽視的、想要被重視的渴求。