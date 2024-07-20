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大樹護幼苗！父親節蛋糕懶人包 造型出奇、冰淇淋入列

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台南大員皇冠假日酒店289吧父親節蛋糕「紳士的帽」。圖/台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日酒店289吧父親節蛋糕「紳士的帽」。圖/台南大員皇冠假日酒店提供

8月8日父親節，最簡單傳愛的方式，就是充滿寓意的父親節蛋糕。今年各咖啡廳、烘焙坊、星級飯店都端出造型超創意的蛋糕，從夏日季節風味如芒果、到焙茶巧克力的大人味，或是超解暑的冰淇淋蛋糕皆備，造型則是紳士、爹地至創意款「一桿進洞」、「父愛如樹」，甚至雪茄、工具箱都傳神登場。

星巴克推出的父親節系列蛋糕，包括熱銷回歸的「芒果生乳蜂蜜蛋糕」，另有首次推出多種口味的「6吋綜合蛋糕分享禮」，可一次享有星巴克三款經典口味的蛋糕。以及「美式餅乾禮盒」、「長條蜂蜜蛋糕」和「和牛肉乾護照夾旅行組」等多款包裝禮盒。7月31日前，預購可享單件9折、兩件(含)以上88折優惠，並附贈一張飲料好友分享優惠券。

東區星級烘焙名店「神旺普諾麵包坊」則推出「伯爵爹地」節慶限定蛋糕，主打伯爵茶慕斯搭配時令果醬，層次堆疊、口感豐富，蛋糕外型以「父親牽著孩童」做為發想，使用巧克力手工雕塑為剪影裝點，搭配馬卡龍，質感滿分。即日起至7月31日預訂可享88折優惠。

哈根達斯以經典雋永款「紳士風采」作為主打蛋糕之一，除延續過往精細呈現出西裝背帶、襯衫領口等造型，更特別推出全新領結設計。此外，也驚喜推出迪士尼聯名款「米奇MVP」冰淇淋蛋糕派對盒，芒果與藍莓兩款冰淇淋酸甜相合。另一款推薦則是高度擬真的「一桿進洞」，完美復刻高爾夫球場青翠宜人的果嶺造型，結合抹茶和夏威夷果仁口味的冰淇淋，彷彿能感受到陽光下草地的柔軟和清新。7月31日前預購可享早鳥88折。

台中日月千禧酒店以幼時爸爸如大樹守護家人的印象為靈感，打造6吋「樁庭之恩」焙茶巧克力慕斯父親節蛋糕。蛋糕外型以大樹呵護幼苗象徵父愛、觸動爸爸的心，焙茶巧克力茶香馥郁、清爽不膩。7月31日前訂購可享早鳥優惠888元。

台南大員皇冠假日酒店也有兩款父親節專屬蛋糕，分別為「翹鬍子爹地」與「紳士的帽」。都以爸爸的形象為靈感設計，並迎合其不愛甜膩的口味製作。即日起開放預購，全面88折優惠。

台南晶英點心房主廚廖楷平為父親們設計了三款手工蛋糕。「帥氣雪茄」內餡是義式經典甜點提拉米蘇，將浸泡過咖啡酒的微苦酒香海綿蛋糕，裹上馬斯卡邦起司，再灑進跳跳糖與巧克力酥菠蘿，讓每一口都充滿驚喜。另有單一莊園典藏可可豆、造型是金色威士忌酒瓶的「紳士品味」；以及裝滿可以吃的巧克力螺絲板手、老虎鉗與螺帽的「工具人老爸」。

哈根達斯父親節系列「紳士風采」、「一桿進洞」，預購可享早鳥88折優惠。圖/哈根達斯提供
哈根達斯父親節系列「紳士風采」、「一桿進洞」，預購可享早鳥88折優惠。圖/哈根達斯提供
樁庭之恩父親節蛋糕。圖/日月千禧提供
樁庭之恩父親節蛋糕。圖/日月千禧提供
首次推出「6吋綜合蛋糕分享禮」，一次享有星巴克三款經典口味的蛋糕，內含經典暢銷芋泥布蕾蛋糕、提拉米蘇可可千層和經典法式千層薄餅，以各兩片拼成一顆圓蛋糕。圖/星巴克提供
首次推出「6吋綜合蛋糕分享禮」，一次享有星巴克三款經典口味的蛋糕，內含經典暢銷芋泥布蕾蛋糕、提拉米蘇可可千層和經典法式千層薄餅，以各兩片拼成一顆圓蛋糕。圖/星巴克提供
台南晶英父親節蛋糕「工具人老爸」，售價1,280元。圖/台南晶英提供
台南晶英父親節蛋糕「工具人老爸」，售價1,280元。圖/台南晶英提供
哈根達斯推出「米奇MVP」派對盒，充滿豐富果香的芒果冰淇淋，結合酸甜滋味的藍莓冰淇淋，碰撞出極致美味。圖/哈根達斯提供
哈根達斯推出「米奇MVP」派對盒，充滿豐富果香的芒果冰淇淋，結合酸甜滋味的藍莓冰淇淋，碰撞出極致美味。圖/哈根達斯提供
台南晶英父親節蛋糕「帥氣雪茄」，售價1,280元。圖/台南晶英提供
台南晶英父親節蛋糕「帥氣雪茄」，售價1,280元。圖/台南晶英提供
東區烘焙名店神旺普諾麵包坊推「伯爵爹地」父親節限定蛋糕。圖/神旺普諾麵包坊提供
東區烘焙名店神旺普諾麵包坊推「伯爵爹地」父親節限定蛋糕。圖/神旺普諾麵包坊提供

巧克力 父親節

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