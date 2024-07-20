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響應環保、洗沐升級！長榮鳳凰全新採用法國LVMH品牌

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至8月31日推出「果然夏日瘋」住房專案，安排水上趣味遊戲與水果主題DIY課程，還有浮誇大泳圈，讓旅客輕鬆拍出夏日時尚大片。圖/長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至8月31日推出「果然夏日瘋」住房專案，安排水上趣味遊戲與水果主題DIY課程，還有浮誇大泳圈，讓旅客輕鬆拍出夏日時尚大片。圖/長榮鳳凰提供

長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至8月31日推出「果然夏日瘋」住房專案，安排系列沁涼消暑的水上趣味遊戲、繽紛水果主題DIY課程，大人小孩可以在千坪SPA水區從早玩到晚，免費點心與飄浮飲品無限量供應。此外，為響應政府環保政策，客房洗沐用品也全面升級，採用法國LVMH集團打造、結合奢華與永續發展的護膚品牌Cha Ling（茶靈）。

長榮鳳凰最大特色之一，就是位於5樓的千坪SPA水區，池畔BAR點心飲品無限量供應，戶外泳池區日間有水上趣味遊戲消暑又放電，夜晚有漂浮飲料BAR與輕鬆音樂相伴，還有浮誇大泳圈，讓旅客拍出夏日時尚大片。另於2樓桂冠自助餐廳晚餐有柏克金啤酒無限暢飲；3樓手作教室可參加手作水果造型磁鐵或鑰匙圈課程，與水果杯子蛋糕或餅乾的DIY烘焙活動，創造美好旅行回憶。

夏日限定的「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住兩間)，還可再減3,000元。

今夏的新亮點，還包括所有客房升級採用法國LVMH集團旗下的護膚品牌Cha Ling（茶靈）。香氛靈感來自古茶林，前調是清新白茶混合小蒼蘭與沁甜的梨，有如輕緩步入茶林；中調是茉莉和白牡丹的香氣，渲染一絲雨後的桂花香緩緩散發；最後被白麝香和沉靜的馬黛茶以及克什米爾木香環繞，讓旅人五感深度放鬆。

長榮鳳凰也提供限量訂製撞色款仿藺草拖鞋，貼心設計的織帶柔軟厚實且舒適，是戲水泡湯的良伴。

長榮鳳凰酒店(礁溪)

電話：03-9100988

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

官網：https://jiaosi.evergreen-hotels.com

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長榮鳳凰「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住兩間)，還可再減3,000元。圖/長榮鳳凰提供
長榮鳳凰「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住兩間)，還可再減3,000元。圖/長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)客房洗沐用品全面升級，採用法國LVMH集團品牌Cha Ling(茶靈)，散發細緻優雅的茶香。圖/長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)客房洗沐用品全面升級，採用法國LVMH集團品牌Cha Ling(茶靈)，散發細緻優雅的茶香。圖/長榮鳳凰提供

水果 自助餐廳 長榮

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