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曬出食安問題！夏日逛市場帶「這個」避免生鮮太快壞

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
永春市場外的攤商約下午5點人潮才逐漸湧現。記者邱書昱／攝影
永春市場外的攤商約下午5點人潮才逐漸湧現。記者邱書昱／攝影

近日高溫炎熱，更傳出民眾到傳統市場買雞蛋時，出現「壞蛋」狀況，憂心可能造成食安危機。永春市場會長黃秀鈺也說，攤商也很擔心食品壞掉狀況，盡可能都減少正中午擺攤時間，建議民眾如果要來逛市場的話，可以拿個保冷袋，尤其生鮮熟食盡快買完就裝袋。

走訪永春市場外頭的攤商，販售著熟食、蔬果、生鮮魚肉等，攤商透露，現在夏日通常在中午11點多快12點就會先收攤，等到下午4、5點再出來，「不要說食材容易壞！客人太熱也不會想要出門。」除非是市場裡頭有冷氣，才會開一整天。

習慣去傳統市場的詹姓民眾說，夏天逛菜市場需要快狠準，尤其買熟食就不要久待，大概半小時內採買完畢回家，一來是怕食品壞掉，二來也是悶熱難耐，有時候天氣實在受不了，就寧願到全聯等量販店吹個冷氣、慢慢挑。

黃秀鈺說，外頭攤商多半都是做半天的生意，或者乾脆集中在顧客多的假日、周間擺攤，天氣過於炎熱，不管什麼消暑方法，食材一擺出來就是會曬壞，即便是灑水降溫，反而會造成蔬果更快乾掉；室內的市場則是能開冷氣降溫，但是電費的支出也相當驚人。

黃秀鈺分享，有次兒子買了米粉湯、一些小菜回家，「中午買回家，而且有開冷氣，我下午4點多吃一口，就覺得已經壞掉有味道了。」本身賣丸子類食品的她說，現在生鮮業者都會有冰箱，就是避免民眾買到壞掉的食材，有時也得提供保冰給顧客。

黃秀鈺建議，如果民眾要逛菜市場買生鮮、蔬果，可以的話自備保冷袋裝著一些冰塊，「畢竟到市場還是會東看西看、逛一下，不會買完馬上回家。」買回家後盡快食用或放到冰箱內。

攤商透露，如果加裝灑水裝備，可能讓蔬果更快被曬乾。記者邱書昱／攝影
攤商透露，如果加裝灑水裝備，可能讓蔬果更快被曬乾。記者邱書昱／攝影
永春市場內有裝設冷氣，裡頭的攤商才敢擺攤一整天。記者邱書昱／攝影
永春市場內有裝設冷氣，裡頭的攤商才敢擺攤一整天。記者邱書昱／攝影

攤商 生鮮

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