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東妮寢飾首賣涼感印花寢具！瞬涼新科技賣破上萬套

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
東妮寢飾TopCool瞬涼呼吸系列－沁藍之水印花款。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾TopCool瞬涼呼吸系列－沁藍之水印花款。圖／東妮寢飾提供

夏季高溫熱翻天，「涼感」成為居家用品的熱搜字。東妮寢飾／Charisma品牌今年於百貨專櫃首賣「TopCool涼感系列印花款寢具」，素色款涼感寢具也在網購通路、特賣通路擴大品項系列，線上線下全系列商品涵蓋床包枕套組、涼感被、枕頭保潔墊、鋪床保潔墊、抱枕等，共推出約36項款式花色，價格帶從480元～3,980元不等，創造了一上市就熱賣破萬套的佳績。目前全品項於百貨專櫃、網購通路、特賣通路追加熱銷中。

東妮寢飾今年於全台百貨專櫃首賣的「印花科技涼感被」，主打機能涼感紗＋天絲萊賽爾纖維的涼感科技，手感順滑細緻僅次於天絲床組，但擁有冰涼沁爽、吸濕透氣、可機洗水洗等特色。

東妮寢飾行銷部經理王佳慧表示，東妮耗時2年研發涼感新品，從材質的開發比較、測試改良、檢測認證皆嚴格把關，成功吸引1成的新客，主要以25～45歲的顧客為主，主客群則包含媽媽、租屋客甚至露營族群。而這波高溫熱潮的涼感商機，因全球氣候變遷因素，預計還會持續發燒到10月份。

針對今年電價調漲，東妮寢飾瞬涼涼感商品可有機會省下20%～30%的耗電量，各網路平台及特賣通路販售的「素色涼感系列」經SGS檢測Q-MAX達到0.478，冰凍紗纖維加速吸濕散熱、為肌膚帶來瞬間涼感；高密度織法極細纖維提供絲綢般的觸感，一共推出星光藍、玉石綠、鳶尾紫、月岩灰等7種顏色。

可隨帶隨涼的「保潔墊」、「涼感被」商品更是最熱銷品項，適合室內戶外等場域，以一週平均來說，涼感被熱賣1,500條、涼感保潔墊可賣出1,100組。另外超級搶手的涼感抱枕，一上市也已補貨5次，舒眠絨＋超柔冰絲的材質舒服涼感，搭配可愛的恐龍、樹獺、劍龍造型，讓大小朋友愛不釋手。

東妮寢飾Basics TopCool超萌感凍涼感抱枕。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾Basics TopCool超萌感凍涼感抱枕。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾TopCool瞬涼呼吸系列－夏綠蒂森林印花款。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾TopCool瞬涼呼吸系列－夏綠蒂森林印花款。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾Basics TopCool素色機能冰凍紗系列。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾Basics TopCool素色機能冰凍紗系列。圖／東妮寢飾提供

成功 網購 高溫

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