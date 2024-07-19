SEIKO 100周年！重點表款、大事 一次回顧！

雖然高級機械表多以瑞士為大宗，但來自日本的精工（SEIKO）同樣受到廣大消費者信賴與喜愛。精工（SEIKO）近日正於台北華山園區西五館展開品牌100周年、在台70周年的快閃空間，並有多樣化的陳列、互動裝置，帶人理解過去70與100年來的品牌經典設計。想快速認識SEIKO？這次我們精選了12個重要年份、表款，讓人快速認識SEIKO的100周年大事。100年的重要時光，就從以下12個熱點快速認識吧！

一、1924年，面盤上印有SEIKO字樣的表款誕生。

二、1950年，推出「Super」表款，有別於傳統的小秒針，此為SEIKO首只大三針表款。

三、1956年，成立設計部門，同年並發表Marvel表款。

四、1964年：發表Crown Chronograph、亦是日本首只國產計時表，從日本走向全世界。

五、1967年：Grand Seiko的44GS表款從表殼線條、精準度、拋光技法，樹立起Grand Seiko至今風靡近60年的楷模。

六、1969年：Seiko推出了遠超過機械表精準度的石英表Quartz Astron，除了改變世界對於手表精準度的標準，更一度引起1970延燒到1990年代的「石英革命」。

七、1975年：Seiko Diver Professional腕表問世，以鈦金屬表殼、600米防水性能兩項特色結合，一體成型的表殼更可一窺今日Seiko經典「鮪魚罐頭」的初代作。

八、1982年：當智慧型手機還沒發明，當年SEIKO的TV Watch便有著「可攜式迷你電視」功能，可收看日本電視、收聽FM廣播，並於1984年列入金氏世界紀錄。

九、2006年：Seiko Spectrum具有手環的前衛造型，散發科技未來風潮，並獲2006年日內瓦鐘表大賞電子鐘表獎，傳遞了日本特有的簡約流線之美。

十、2010年：推出Seiko Spring Drive Spacewalk腕表，除了表冠位於12點鐘方向、俐落的金屬風格，更在2008年便曾為太空人在國際太空站上、無重力情況下正常運作。

十一、2020年：推出可以碰觸讀取時間的Tactile Watch，只要將手置於6點鐘位置凸起處即可開啟上蓋，同時主要4方位的形狀、時分針形狀都不同，便利於以碰觸理解。

十二、2024年：SEIKO 100周年。