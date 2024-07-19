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極限聯盟集合！Swatch首推Proteam系列腕表 敢鬥出擊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從精神上征服水泥、野道、平地甚至是海洋的Swatch PROTEAM系列，已於全台Swatch門市、官方網站同步開賣。圖／Swatch提供
從精神上征服水泥、野道、平地甚至是海洋的Swatch PROTEAM系列，已於全台Swatch門市、官方網站同步開賣。圖／Swatch提供

無論一個人的生理年齡為何，一個人的心理年齡永遠可以自我突破、超越極限。瑞士第一平價時尚腕表品牌Swatch，近日與多位來自世界的極限運動明星合作，推出了首個Swatch PROTEAM系列表款，活力、繽紛、搶眼。

其實早從1980年代極限運動受到全世界關心的同時，Swatch也以奪目色彩、酷炫設計顛覆了世人對手表的想像。Swatch Proteam並早從1989年成立，鼓勵人們與極限運動員有著相似的挑戰精神，擁抱變化與運動所帶來的樂趣，目前Swatch Proteam並支持著涵蓋雙板滑雪、單板滑雪、登山車、BMX、沙灘排球、衝浪及滑板...的多重運動範疇。

來到2024，Swatch更首次推出了Swatch PROTEAM腕表，與花式登山越野車的Sam Pilgrim、來自加拿大的滑板人氣玩家Andy Anderson，熱愛海洋的女子衝浪好手Coco Ho，以及極限單車BMX的Matthias Dandois一同合作，打造出四只系自Big Bold、New Gent、Skin Irony系列的主題表款，並將輪胎車框、路邊的緊急防火栓、海浪的蔚藍、以及象徵榮耀的金牌呈現在表款設計，同時也讓

人閱讀時間之餘，即刻召喚出那股征服水泥、野道、平地與海洋的敢鬥能量。

全系列訂價約自3,800至6,600元不等，並已於全台Swatch門市、官方網站同步開賣。

加拿大滑板玩家Andy Anderson，又以獨特風格受到喜愛，IG粉絲並有53.3萬追蹤人次。圖／Swatch提供
加拿大滑板玩家Andy Anderson，又以獨特風格受到喜愛，IG粉絲並有53.3萬追蹤人次。圖／Swatch提供
SWATCH The Pilgrim Tread On It腕表（SB05K103），4,500元。圖／Swatch提供
SWATCH The Pilgrim Tread On It腕表（SB05K103），4,500元。圖／Swatch提供
SWATCH Time With Andy Anderson腕表（SO29J101），3,800元。圖／Swatch提供
SWATCH Time With Andy Anderson腕表（SO29J101），3,800元。圖／Swatch提供
可能是目前全世界最具影響力的花式登山車手Sam Pilgrim，與Swatch合作推出The Pilgrim Tread On It腕表。圖／Swatch提供
可能是目前全世界最具影響力的花式登山車手Sam Pilgrim，與Swatch合作推出The Pilgrim Tread On It腕表。圖／Swatch提供
SWATCH Coco Ho Blu腕表（SYXG127），6,600元。圖／Swatch提供
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