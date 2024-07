極限聯盟集合！Swatch首推Proteam系列腕表 敢鬥出擊

無論一個人的生理年齡為何,一個人的心理年齡永遠可以自我突破、超越極限。瑞士第一平價時尚腕表品牌Swatch,近日與多位來自世界的極限運動明星合作,推出了首個Swatch PROTEAM系列表款,活力、繽紛、搶眼。

其實早從1980年代極限運動受到全世界關心的同時,Swatch也以奪目色彩、酷炫設計顛覆了世人對手表的想像。Swatch Proteam並早從1989年成立,鼓勵人們與極限運動員有著相似的挑戰精神,擁抱變化與運動所帶來的樂趣,目前Swatch Proteam並支持著涵蓋雙板滑雪、單板滑雪、登山車、BMX、沙灘排球、衝浪及滑板...的多重運動範疇。

來到2024,Swatch更首次推出了Swatch PROTEAM腕表,與花式登山越野車的Sam Pilgrim、來自加拿大的滑板人氣玩家Andy Anderson,熱愛海洋的女子衝浪好手Coco Ho,以及極限單車BMX的Matthias Dandois一同合作,打造出四只系自Big Bold、New Gent、Skin Irony系列的主題表款,並將輪胎車框、路邊的緊急防火栓、海浪的蔚藍、以及象徵榮耀的金牌呈現在表款設計,同時也讓

人閱讀時間之餘,即刻召喚出那股征服水泥、野道、平地與海洋的敢鬥能量。