極限聯盟集合！Swatch首推Proteam系列腕表 敢鬥出擊

無論一個人的生理年齡為何，一個人的心理年齡永遠可以自我突破、超越極限。瑞士第一平價時尚腕表品牌Swatch，近日與多位來自世界的極限運動明星合作，推出了首個Swatch PROTEAM系列表款，活力、繽紛、搶眼。

其實早從1980年代極限運動受到全世界關心的同時，Swatch也以奪目色彩、酷炫設計顛覆了世人對手表的想像。Swatch Proteam並早從1989年成立，鼓勵人們與極限運動員有著相似的挑戰精神，擁抱變化與運動所帶來的樂趣，目前Swatch Proteam並支持著涵蓋雙板滑雪、單板滑雪、登山車、BMX、沙灘排球、衝浪及滑板...的多重運動範疇。

來到2024，Swatch更首次推出了Swatch PROTEAM腕表，與花式登山越野車的Sam Pilgrim、來自加拿大的滑板人氣玩家Andy Anderson，熱愛海洋的女子衝浪好手Coco Ho，以及極限單車BMX的Matthias Dandois一同合作，打造出四只系自Big Bold、New Gent、Skin Irony系列的主題表款，並將輪胎車框、路邊的緊急防火栓、海浪的蔚藍、以及象徵榮耀的金牌呈現在表款設計，同時也讓

人閱讀時間之餘，即刻召喚出那股征服水泥、野道、平地與海洋的敢鬥能量。