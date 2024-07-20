現在就訂機票！6大「東南亞旅遊國家」帶你探索南洋風情



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「東南亞旅遊國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大東南亞旅遊國家。

近年來，東南亞旅遊越來越受到網友們的喜愛，東南亞地區豐富的自然資源，以及歷史古蹟，對許多遊客而言彷彿是個充滿冒險和驚喜的樂園。而究竟哪些東南亞國家是討論度最高的旅遊目的地呢？一起來看看吧！

「泰國」旅費便宜且富含自然景觀 「越南」旅遊可免簽暢玩富國島

▲ 網友熱議 6大東南亞旅遊國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網路上關於「東南亞旅遊國家」的討論，可以發現不少民眾力推「泰國」旅遊，如曼谷、清邁、芭達雅皆是熱門目的地。

網友指出，泰國不僅富含自然景觀、觀光設施齊全，亦能體驗到海島風情，更重要的是「旅費相較其他國家更為便宜」，有人便比較了國內旅遊與泰國旅遊的總花費，指出「泰國機加酒加交通，一人還不到1萬5」引發熱議，直言泰國是「CP值很高的度假勝地」。

而「越南」也是多數網友認為東南亞必去的國家之一，其中越南境內的「富國島」因有台灣直飛航線及可以「免簽」入境的特點，而吸引眾多遊客造訪，網友紛紛大讚「富國島的海星沙灘海水太清澈」、「目前都還沒有太多觀光客很不錯」等，給予富國島旅遊相當高的評價。

更有民眾結束越南行程後分享道「原本對越南沒什麼興趣，玩回來整個大改觀覺得好好玩」，推薦沒有去過該地的民眾將其納入出遊規劃。

另外，鄰近台灣的「菲律賓」也是不少旅客們經常提及的東南亞國家，網路上不乏網友分享菲律賓旅遊心得及攻略的相關貼文，其中就有人提到，在菲律賓可以用便宜的價格享受設施豐富且近海的飯店，直呼「根本物超所值」。

也有人補充「最不能錯過的就是水上活動和按摩」，豐富的行程內容選擇，讓不少網友紛紛心動表示一定要找時間前往體驗。

上述東南亞國家可說是炙手可熱的旅遊地點，如果你也嚮往體驗異域風情、特色小吃，或者想嘗試豐富的水上活動的話，不妨多多參考網友們的東南亞遊記分享，為自己安排一趟愜意且放鬆的旅程吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「東南亞旅遊國家」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/26-2024/06/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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