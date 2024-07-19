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限量18000包！萊爾富超商獨家引進乖乖×國軍合作「漢光40號」聯名包
國軍今年度的漢光40號演習將於7月22日登場，萊爾富超商獨家引進乖乖和國軍合作推出「漢光40號」聯名包，祝福國軍即將到來的實兵操演，一切成功順利。即日起至8月20日期間，萊爾富超商獨家推出「漢光40號」聯名包（原單件售價30元），與眾多指定休閒食品享任選2件8折、3件77折優惠，限量18,000包，詳細商品包裝將依各門市實際庫存販售為準，數量有限，售完為止。
此外，自7月22日至9月17日期間，響應漢光演習與9月3日軍人節，萊爾富超商獨家與萊潔口罩攜手合作推出「夏季迷彩季」Summer color camo collection，導入全新設計3款都會迷彩系列盒裝30入萊潔成人醫療口罩（每盒原價249元），包含暗黑迷彩、軍綠迷彩、綻白迷彩，活動期間享單盒特惠價199元。這3款LAITEST萊潔都會迷彩系列口罩，以潮流感的雙色調結合迷彩圖紋設計，展現潮流的現代藝術感，消費者可於全台1,356家的萊爾富指定門市（無藥商門市及特殊門市除外）購買，商品包裝及數量將依各門市實際庫存販售為準，限量7,500盒，售完為止。
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