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台中婦手不適吃1個月止痛藥 釀胃穿孔手術痊癒

中央社／ 台中19日電

台中市1名61歲婦人因腕隧道症候群服用止痛消炎藥逾1個月，後因持續腹痛、發燒就醫，疑因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔，婦人進行腹腔鏡胃縫合手術，免於腹膜炎危機。

衛生福利部台中醫院今天召開記者會，消化外科醫師徐天佑指出，婦人無三高（高血壓、高血糖及高血脂）病史，她自述2月下旬左手因腕隧道症候群開刀，1個月後換右手疼痛，因症狀輕微醫師開立止痛藥治療，服用1個月後，因發燒、肚子悶痛就醫。

徐天佑表示，診斷發現婦人在胃幽門前區有個0.5公分破洞，緊急進行腹腔鏡胃縫合手術，1週後確定患者穿孔癒合，可以開始進食，患者也順利出院。

他說，這名患者使用的是非類固醇類綜合型止痛藥，也依照醫囑服用，卻吃到胃潰瘍、胃穿孔，也有可能與飲食有關，例如長期大量咖啡及茶可能會刺激胃酸分泌導致胃潰瘍。

徐天佑建議，使用此類止痛消炎藥物，最好搭配胃藥使用，不要超過1週，若要長期控制疼痛，最好1至2週更換止痛藥種類，醫師還可開立其他嗎啡類止痛藥，不會造成胃潰瘍產生。

他表示，臨床上常見胃潰瘍病因，包含一些刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護的因素，例如進食煙、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物；服用損傷胃粘膜的藥物（例如阿斯匹靈、非類固醇類止痛藥等），情緒過度激動或過度疲勞等。

徐天佑指出，由於非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃，長時間使用容易造成胃潰瘍等副作用，例如患者就醫時胃穿孔破洞若超過3公分，不但要接受半胃切除手術，甚至會因嚴重腹膜炎，導致生命危險。

台中醫院藥師盧雅紋表示，長期使用消炎止痛藥都會有一定風險，建議民眾就醫拿止痛藥時，要主動告知醫師病史及用藥史，例如有無胃潰瘍病史或肝硬化、有無使用抗凝血藥，盡量不要自己買止痛藥，避免重複用藥或增加副作用產生。

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