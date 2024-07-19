超商雙雄看好夏日冰飲品商機 雙推新品搶市助攻第3季業績

下周即將迎來全年最熱節氣「大暑」，超商雙雄也進入營運旺季，皆看好今夏冰飲品銷售。統一超（2912）表示，將推出「搖搖沙拉」、「CITY TEA水果冰沙」全新商品搶市，同時看好夏日涼感食飲的高需求，展開「冷麵大賞」、「飲料抽抽樂」兩大優惠活動，預計相關業績將向上攀升。全家（5903）則衝刺冰品銷售，Fami!ce再推四款全新特殊造型，內部觀察，隨著氣溫升高，消費者對於消暑冰品需求增加，夏季霜淇淋銷售對比冬季可翻倍成長。

7-ELEVEN表示，夏季飯糰、冷麵、沙拉等輕食等類別業績隨著天氣越炎熱銷售越佳，每年7至8月銷售較平時成長2成以上，看好商機，7月24日起推出「鮭魚鮭魚卵飯糰」、「燻雞總匯鮮蔬三明治」、素蔬食自有品牌天素地蔬「松露蕈菇軟法堡」等多款低卡的輕食新品。

此外，炎炎夏日沙拉銷售持續穩定成長，7-ELEVEN具最齊全的沙拉結構，包含配菜型的盒裝小點、鮮蔬捲餅、主食型沙拉餐、時蔬沙拉餐等近20款沙拉商品，瞄準上班族隨時搭餐蔬果需求。而自7月24日起搖搖旋風也刮進超商，7-ELEVEN引進全新杯裝吃法「搖搖沙拉」，三步驟倒入醬汁後搖一搖均勻混和，並以兩款新口味搶市。

暑假也是飲料銷售旺季，7-ELEVEN連續多年推出飲料抽抽樂活動，去年共吸引上百萬人次參與，帶動飲料相關業績逐年穩定成長逾10%，今年可望再創佳績。同時，炎夏出遊「2024年福隆沙雕藝術季」更是許多人每年必訪景點，7-ELEVEN預估周邊沿線門市將湧入大批遊客，備貨量增加逾2至3倍，並陸續在限定門市引進思樂冰、雪淋霜等消暑冰品。

全家旗下明星商品Fami!ce今夏再推四款全新特殊造型，包含三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型，搭配不斷推陳出新的特色口味，預計再掀起消費者打卡潮。全家表示，全新四款霜淇淋特殊造型即日起於全台50間限定店舖隨機登場。

全家自2013年起推出Fami!ce霜淇淋，以獨家產業鏈打造口味與品質兼具的超級商品，目前全台超過2,200間販售店，不僅打造多款創意及美味兼具的特色口味，近年就連霜淇淋造型、餅皮亦有新花樣，持續提供消費者全方位的新鮮感與驚喜感。