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信義區潮吧海灘趴 粉色穿搭拍照打卡星級漢堡免費吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
全台首創百萬智慧自助調酒吧BLAH BLAH Bar，特別自7月19日至8月31日舉行「夏日粉紅海灘派對」。圖／BLAH BLAH Bar提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台首創百萬智慧自助調酒吧BLAH BLAH Bar，特別自7月19日至8月31日舉行「夏日粉紅海灘派對」。圖／BLAH BLAH Bar提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接歡樂豔夏到來，位於台北信義區新光三越A8館地下秘境、全台首創百萬智慧自助調酒吧BLAH BLAH Bar，特別自7月19日至8月31日舉行「夏日粉紅海灘派對」，活動期間除推出「Pink Beach粉紅海灘釀荔枝」調啤及「Pink Bubbles玫瑰葡萄柚泡泡」調酒兩款粉色限定飲品外，更於現場打造超夢幻粉嫩的海灘派對拍照打卡裝置，穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張。

BLAH BLAH Bar不僅聯名亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲設計調酒，更邀請米其林星廚林明健設計漢堡與佐酒小食，自開幕以來已成為台北都會男女最熱門聚集地。這次BLAH BLAH Bar精心佈置「夏日海灘派對」，以浪漫唯美粉紅為主調，貼心準備游泳圈、海灘椅、沙灘球、泡泡槍等各式粉紅小物，打造最夢幻的粉色海灘派對。

歡迎潮男靚女穿著熱辣比基尼、時髦太陽眼鏡、或悠閒草帽海灘褲等海灘裝扮，在此拍出ins風美照。配上沁涼消暑的調酒或調啤，再來份米其林星廚監製的漢堡或佐酒小食，享受最chill的夏日微醺。活動期間凡穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張，歡享「夢幻肯瓊脆雞堡」的異國風味酥脆噴香或「星級雙醬牛肉堡」的豐美肉汁濃郁滋味。

此外，4人同行並穿著夏日海灘風格（太陽眼鏡、編織草帽、海灘褲等），消費滿1000元即贈儲值金200元。每週五、六、日晚間10:00後購買8PASS儲值卡，滿1000元送200元。參加Beer Pong活動，有機會獲得200元 8PASS 體驗卡乙張。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夢幻肯瓊脆雞堡。圖／BLAH BLAH Bar提供
夢幻肯瓊脆雞堡。圖／BLAH BLAH Bar提供
活動期間推出「Pink Beach粉紅海灘釀荔枝」調啤及「Pink Bubbles玫瑰葡萄柚泡泡」調酒兩款粉色限定飲品。圖／BLAH BLAH Bar提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間推出「Pink Beach粉紅海灘釀荔枝」調啤及「Pink Bubbles玫瑰葡萄柚泡泡」調酒兩款粉色限定飲品。圖／BLAH BLAH Bar提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張。圖／BLAH BLAH Bar提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張。圖／BLAH BLAH Bar提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
星級雙醬牛肉堡。圖／BLAH BLAH Bar提供
星級雙醬牛肉堡。圖／BLAH BLAH Bar提供

派對 漢堡 調酒

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