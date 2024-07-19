信義區潮吧海灘趴 粉色穿搭拍照打卡星級漢堡免費吃

迎接歡樂豔夏到來，位於台北信義區新光三越A8館地下秘境、全台首創百萬智慧自助調酒吧BLAH BLAH Bar，特別自7月19日至8月31日舉行「夏日粉紅海灘派對」，活動期間除推出「Pink Beach粉紅海灘釀荔枝」調啤及「Pink Bubbles玫瑰葡萄柚泡泡」調酒兩款粉色限定飲品外，更於現場打造超夢幻粉嫩的海灘派對拍照打卡裝置，穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張。

BLAH BLAH Bar不僅聯名亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲設計調酒，更邀請米其林星廚林明健設計漢堡與佐酒小食，自開幕以來已成為台北都會男女最熱門聚集地。這次BLAH BLAH Bar精心佈置「夏日海灘派對」，以浪漫唯美粉紅為主調，貼心準備游泳圈、海灘椅、沙灘球、泡泡槍等各式粉紅小物，打造最夢幻的粉色海灘派對。

歡迎潮男靚女穿著熱辣比基尼、時髦太陽眼鏡、或悠閒草帽海灘褲等海灘裝扮，在此拍出ins風美照。配上沁涼消暑的調酒或調啤，再來份米其林星廚監製的漢堡或佐酒小食，享受最chill的夏日微醺。活動期間凡穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張，歡享「夢幻肯瓊脆雞堡」的異國風味酥脆噴香或「星級雙醬牛肉堡」的豐美肉汁濃郁滋味。

此外，4人同行並穿著夏日海灘風格（太陽眼鏡、編織草帽、海灘褲等），消費滿1000元即贈儲值金200元。每週五、六、日晚間10:00後購買8PASS儲值卡，滿1000元送200元。參加Beer Pong活動，有機會獲得200元 8PASS 體驗卡乙張。