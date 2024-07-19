快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

inari居酒屋攜手角瓶 夏酒祭Highball限期「買1送1」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
7月22日至9月22日到店用餐，點選經典或玄米角瓶 Highball，即享同品項「買一送一」優惠。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7月22日至9月22日到店用餐，點選經典或玄米角瓶 Highball，即享同品項「買一送一」優惠。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接炎炎夏日，MMHG 湘樂餐飲集團旗下汲取日本居酒屋文化結合精緻酒食的 「inari 現代居酒屋」攜手日本威士忌領導品牌三得利「角瓶 KAKUBIN」，結合兩個品牌對夏日祭典的想像，展開「夏酒祭」夏日聯名企劃，即日起至9月22日推出期間限定餐點、酒款與Highball限期「買一送一」等限定活動，更將角瓶威士忌入餅，打造完美東方匠心雙經典「蛋黃酥禮盒」。

活動期間推出兩道精緻下酒菜以及三款角瓶飲品。「山椒鹽雞軟骨」將炸至香脆的雞軟骨以柑橘風味山椒鹽調味，獨特香料鹹香爽口、清爽刺激，售價220元。「生牛肉塔塔」取菲力剁碎後與胡椒、高湯等日式調料拌勻，疊上黃澄澄生雞蛋，口感滑嫩濕潤，清爽不失醇厚風味，是體現 inari 日洋混合的一道精緻酒肴，售價480元。

在飲品方面，除了由三得利威士忌角瓶 KAKUBIN 兌入氣泡水與檸檬所誕生的「經典 Highball」（角嗨220元）外，更開發依比例將玄米茶加入角瓶 KAKUBIN 的「玄米 Highball」（玄米角嗨 $200元），入口有綠茶柔和氣息，尾韻帶清雅米香，每一口都能品嘗其甘醇圓潤的風味，與順暢入喉的爽快口感。「inari Passion」（280元）則是以經典調酒 Whisky Sour 為靈感，將角瓶威士忌與百香果泥作為基底，伏特加、生薑、綠荳蔻一同混以甘酒製作成上方綿密滑順的泡沫，入口濃烈，帶香料與酸甜風味的豐富層次。

第一波夏酒祭活動即日起至7月21日期間率先登場，點選指定餐點「山椒鹽雞軟骨」或「生牛肉塔塔」，拍照打卡且同時標記inari 現代居酒屋與台灣三得利角瓶威士忌官方社群帳號，即招待經典與玄米角瓶 Highball 各一杯。此外，7月22日至9月22日到店用餐，點選經典或玄米角瓶 Highball，即享同品項「買一送一」優惠。在聯名合作期間，凡單筆用餐消費滿 1,800 元，即可獲得扭蛋機會一次；消費滿3,600元即獲得兩次，以此類推，獎項內容包含集團餐飲兌換券、飲品招待等多項好禮，數量有限，送完為止，

第二波夏酒祭活動則將經典日本威士忌角瓶KAKUBIN 帶入具代表性的中式蛋黃酥，成就台日雙經典的職人蛋黃酥。先將紅土醃漬鴨蛋黃以角瓶浸泡醃漬數時，再依循繁複工法烘烤出如寶石般的紅燦色澤，以奶油炒製的酒香烏豆沙緊密包裹，蛋黃的濃郁口感，揉入溫潤的麥芽香氣。「蛋黃酥禮盒」每盒6入，售價899元，即日起於 TASTE by MMHG 官方網站開放預購；8月5日起將於 inari 現代居酒屋現場限量販售。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蛋黃酥禮盒」每盒6入，售價899元。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蛋黃酥禮盒」每盒6入，售價899元。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
inari 現代居酒屋攜手三得利角瓶KAKUBIN推出「夏酒祭」。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
inari 現代居酒屋攜手三得利角瓶KAKUBIN推出「夏酒祭」。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
生牛肉塔塔。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
生牛肉塔塔。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山椒鹽雞軟骨。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山椒鹽雞軟骨。圖／MMHG提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 居酒屋 蛋黃酥

延伸閱讀

最古老的威士忌！麥卡倫紅色經典系列 推出73年酒款

品牌磁磚高層疑酒駕連三撞肇逃 向警坦承：有喝威士忌

台灣第三家大型威士忌酒廠 「池上蒸餾所」破土動工

居酒屋版吃到飽！饗食天堂新主題「烤炸派對」爽嗑串燒炸物 加碼「升級版炙燒握壽司、現煎鐵板料理」老饕全衝了

相關新聞

限量18000包！萊爾富超商獨家引進乖乖×國軍合作「漢光40號」聯名包

國軍今年度的漢光40號演習將於7月22日登場，萊爾富超商獨家引進乖乖和國軍合作推出「漢光40號」聯名包，祝福國軍即將到來...

超商雙雄看好夏日冰飲品商機 雙推新品搶市助攻第3季業績

下周即將迎來全年最熱節氣「大暑」，超商雙雄也進入營運旺季，皆看好今夏冰飲品銷售。統一超（2912）表示，將推出「搖搖沙拉...

信義區潮吧海灘趴 粉色穿搭拍照打卡星級漢堡免費吃

迎接歡樂豔夏到來，位於台北信義區新光三越A8館地下秘境、全台首創百萬智慧自助調酒吧BLAH BLAH Bar，特別自7月...

「半熟」理想混蛋的從容 力挺「靠山計畫」肯定助力

因為自己淋過雨，所以也想幫別人撐傘。 從校園進入社會、少年到成熟大人，理想混蛋去年發行第三張全創作專輯「半熟理想」備受樂迷肯定，那是源源不絕的音樂能量在經歷人生的斷捨離之後，讓人感受到的一份從容和平靜，他們逐漸學會誠實面對自己、面對內心真實的情感與傷痕。

inari居酒屋攜手角瓶 夏酒祭Highball限期「買1送1」

迎接炎炎夏日，MMHG 湘樂餐飲集團旗下汲取日本居酒屋文化結合精緻酒食的 「inari 現代居酒屋」攜手日本威士忌領導品...

7-ELEVEN CITY CAFE 20周年！徵稿募集最大獎可得「一年份CITY CAFE」　大杯以上全品項限時第2杯半價

7-ELEVEN CITY CAFE自2004年首度問世至今，已成為全台每個人飲用頻次最高的平價咖啡，每一杯CITY C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。