inari居酒屋攜手角瓶 夏酒祭Highball限期「買1送1」

迎接炎炎夏日，MMHG 湘樂餐飲集團旗下汲取日本居酒屋文化結合精緻酒食的 「inari 現代居酒屋」攜手日本威士忌領導品牌三得利「角瓶 KAKUBIN」，結合兩個品牌對夏日祭典的想像，展開「夏酒祭」夏日聯名企劃，即日起至9月22日推出期間限定餐點、酒款與Highball限期「買一送一」等限定活動，更將角瓶威士忌入餅，打造完美東方匠心雙經典「蛋黃酥禮盒」。

活動期間推出兩道精緻下酒菜以及三款角瓶飲品。「山椒鹽雞軟骨」將炸至香脆的雞軟骨以柑橘風味山椒鹽調味，獨特香料鹹香爽口、清爽刺激，售價220元。「生牛肉塔塔」取菲力剁碎後與胡椒、高湯等日式調料拌勻，疊上黃澄澄生雞蛋，口感滑嫩濕潤，清爽不失醇厚風味，是體現 inari 日洋混合的一道精緻酒肴，售價480元。

在飲品方面，除了由三得利威士忌角瓶 KAKUBIN 兌入氣泡水與檸檬所誕生的「經典 Highball」（角嗨220元）外，更開發依比例將玄米茶加入角瓶 KAKUBIN 的「玄米 Highball」（玄米角嗨 $200元），入口有綠茶柔和氣息，尾韻帶清雅米香，每一口都能品嘗其甘醇圓潤的風味，與順暢入喉的爽快口感。「inari Passion」（280元）則是以經典調酒 Whisky Sour 為靈感，將角瓶威士忌與百香果泥作為基底，伏特加、生薑、綠荳蔻一同混以甘酒製作成上方綿密滑順的泡沫，入口濃烈，帶香料與酸甜風味的豐富層次。

第一波夏酒祭活動即日起至7月21日期間率先登場，點選指定餐點「山椒鹽雞軟骨」或「生牛肉塔塔」，拍照打卡且同時標記inari 現代居酒屋與台灣三得利角瓶威士忌官方社群帳號，即招待經典與玄米角瓶 Highball 各一杯。此外，7月22日至9月22日到店用餐，點選經典或玄米角瓶 Highball，即享同品項「買一送一」優惠。在聯名合作期間，凡單筆用餐消費滿 1,800 元，即可獲得扭蛋機會一次；消費滿3,600元即獲得兩次，以此類推，獎項內容包含集團餐飲兌換券、飲品招待等多項好禮，數量有限，送完為止，

第二波夏酒祭活動則將經典日本威士忌角瓶KAKUBIN 帶入具代表性的中式蛋黃酥，成就台日雙經典的職人蛋黃酥。先將紅土醃漬鴨蛋黃以角瓶浸泡醃漬數時，再依循繁複工法烘烤出如寶石般的紅燦色澤，以奶油炒製的酒香烏豆沙緊密包裹，蛋黃的濃郁口感，揉入溫潤的麥芽香氣。「蛋黃酥禮盒」每盒6入，售價899元，即日起於 TASTE by MMHG 官方網站開放預購；8月5日起將於 inari 現代居酒屋現場限量販售。