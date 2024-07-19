7-ELEVEN CITY CAFE 20周年！徵稿募集最大獎可得「一年份CITY CAFE」　大杯以上全品項限時第2杯半價

7-ELEVEN CITY CAFE自2004年首度問世至今，已成為全台每個人飲用頻次最高的平價咖啡，每一杯CITY CAFE更曾參與過某個人生活一部分。CITY CAFE自7月24日起迎來20周年，策劃一系列活動，邀請消費者一起回顧過去的美好時光，共同探索城市中每一個動人故事，續寫未來篇章，投稿寫下與CITY CAFE的故事，還有機會獲得一年份CITY CAFE。

隨著現煮咖啡市場不斷變化，咖啡已成為主流飲品，7-ELEVEN為創造更多型態豐富且美好的消費體驗，自2004年推出CITY CAFE以來，對品質承諾不斷精進，從嚴選生豆、在地烘焙、機器設備整新、淨化水質、專業服務訓練、豐富視覺、訴求感性、整合傳播等8大元素，用心做好每一杯CITY CAFE。最具差異做法在於專業團隊從前端的生豆挑選、進口、烘焙、拼配等，層層把關，並依不同生豆最適炒焙曲線烘焙後拚配出黃金比例配方，熟成後以最新鮮階段送抵各門市；2020年更添用巴西莊園豆，持續以新鮮多層次風味擄獲咖啡饕客味蕾。

7-ELEVEN表示，CITY CAFE主打全客層咖啡饕客，持續提供多樣化飲品及數位化服務，20年來保持現煮咖啡領先者地位，更透過多元品牌聯名、周邊價值營銷，讓咖啡成為消費者生活日常，持續陪伴消費者探索每一處、每一角、每座城市、每個時刻，也與不同年代消費者一同成長；進一步帶動CITY CAFE連續20年業績成長，觀察目前購買拿鐵和美式咖啡占比4：4，另外2成為風味飲，其中2018年首度推出的西西里風檸檬咖啡系列，更獨領咖啡市場，掀起全市場水果飲品風潮，近3年銷售成長近1倍；同時觀察到咖啡嗜好者增加，2021年首度推出的濃萃系列去年業績成長6成。另也因應市場趨勢，同年推出植物系燕麥飲品系列，持續跟進優化。

不僅如此，CITY CAFE更獨領超商通路提供消費者最完整拿鐵結構飲品，7月24日起全新推出「冰卡布奇諾」，香醇牛奶、豐厚綿密冰奶泡，搭配濃縮咖啡，以1：1：1 美好和諧，呈現最經典咖啡菜單，大杯售價55元。

CITY CAFE迎來20周年，以品牌、咖啡、城市、陪伴、20th為核心元素，傳達20年來陪伴並展望未來，期望喚起一路陪伴粉絲的回憶殺，也邀請更多新朋友加入，讓CITY CAFE持續陪伴與探索下一個20年。7月24日至8月6日推出大杯以上全品項任選第2杯半價（(五捨六入計，價低者折），更推出20周年品牌杯，傳達CITY CAFE在過去7,000多個日子，陪伴消費者每個感動瞬間；同時為持續響應環保永續，8月7日起全台逐步推出可重複使用的20周年設計咖啡提袋（1杯袋／2杯袋）。

另外，7月24日至9月4日上線官網徵稿活動，邀請消費者分享與CITY CAFE的小故事，投稿即可參加抽獎，有機會贏得一年份的CITY CAFE提貨卡，共2名。