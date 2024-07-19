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野性也優雅 GUCCI Horsebit珠寶20周年 力量盡其在我

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
酒紅色的連帽皮革外套，正與Horsebit珠寶項鍊展現出獨特的GUCCI風格DNA。圖／GUCCI提供
酒紅色的連帽皮革外套，正與Horsebit珠寶項鍊展現出獨特的GUCCI風格DNA。圖／GUCCI提供

隨身的輕珠寶，以特殊的輪廓、貴金屬的運用，總能成為日常造型賦予畫龍點睛之效。GUCCI推出最新形象廣告，慶祝品牌經典Horsebit馬銜鍊珠寶問世，搭配上柔軟的針織衫、連帽的酒紅色皮夾克，為帶有街頭活力的裝束、賦予義式輕奢能量。

由攝影師Deo Suveera和Pamela Dimitrov掌鏡的全新形象廣告，展現了馬術運動與GUCCI的風格鏈結。馬銜鍊在GUCCI文化中，起因GUCCI結合了當時上流社會時興的馬術運動，暨優雅、也充滿活力，更是名流社群的社交活動，因此陸續誕生了包款、鞋履，而GUCCI的馬銜鍊Horsebit珠寶也在2024邁向20周年，營造出宛如年輕駿馬般的優雅、自信。

全系列將包含兩條項鍊、兩條手鍊、一枚戒指及兩副耳環，並由多位模特兒Agel Akol、Ana Rossolovich、Chloe Oh和Achille Genet相繼造型、示範。這些珠寶運用了溫暖的黃金或貴氣的玫瑰金、部分並鑲嵌鑽石，手環並有搭配鏈條或開放式不對稱的設計。手環部分強化了Horsebit的設計元素、並搭配大量互相勾掛的鏈結，也有另一項玫瑰金款則以交扣的雙馬銜鍊並鑲嵌鑽石，營造出溫暖、豐潤印象。

正因為Horsebit本身已經充滿幾何印象，模特兒穿戴時也採取簡約、單色系搭配，例如白色長袖搭配耳夾，又或是連帽的Rosso Ancora酒紅色外套搭配短項鍊、開放式手環，輕巧、但極富造型感。而珠寶更像一組隨身配戴的信物，象徵對自我與力量的掌控，野性也優雅、盡其在我。

馬銜鍊不僅是馬術、上流社會運動的表徵，也帶有力量的自信控制與展現。圖／GUCCI提供
馬銜鍊不僅是馬術、上流社會運動的表徵，也帶有力量的自信控制與展現。圖／GUCCI提供
GUCCI為慶祝Horsebit馬銜鍊珠寶問世20周年，推出全新形象廣告與單品。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI為慶祝Horsebit馬銜鍊珠寶問世20周年，推出全新形象廣告與單品。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI Horsebit馬銜鍊黃K金手鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊黃K金手鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊黃K金耳環，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊黃K金耳環，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊玫瑰金戒指，43,900元。圖／GUCCI提供
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