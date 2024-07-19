背出高雄「十全十美」路名 就饗夢時代店海陸套餐88折

呼叫高雄人！王品集團「就饗鐵板燒」前進高雄，接連開出「高雄夢時代店」與「高雄富民店」。即日起至7月28日到「就饗鐵板燒」高雄夢時代店內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄的「十全十美」路名，即享套餐88折優惠。裕誠商圈的「高雄富民店」，預定於8月1日正式開幕，8月1至9日期間，也可以享同樣的開幕優惠。

「就饗」高雄首店「夢時代店」試營運即反響熱烈，每日滿座，為感謝鄉親的支持，高雄夢時代店即日起到7月28日正式開幕慶，推出「找尋真．高雄人」活動，來店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，並於結帳時背出高雄「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」的「十全十美」路名，即可享套餐88折優惠。高雄第二店「高雄富民店」預計於7月23日至29日展開試營運，8月1日正式開幕，8月1至9日期間到店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，一樣享背路名88折優惠。

「就饗」台北忠孝東店與長安東店同步歡慶新分店開幕，即日起到8月16日期間，出示活動畫面，到店消費2客（含）以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」，如消費3客單人海陸套餐，3份獨享海鮮盤均可免費升級，以此類推。（活動詳情以品牌說明為準）