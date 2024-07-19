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背出高雄「十全十美」路名 就饗夢時代店海陸套餐88折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「就饗」高雄夢時代店即日起到7月29日開幕慶，內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄的「十全十美」路名，就享套餐88折優惠。圖／王品集團提供
「就饗」高雄夢時代店即日起到7月29日開幕慶，內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄的「十全十美」路名，就享套餐88折優惠。圖／王品集團提供

呼叫高雄人！王品集團「就饗鐵板燒」前進高雄，接連開出「高雄夢時代店」與「高雄富民店」。即日起至7月28日到「就饗鐵板燒」高雄夢時代店內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄的「十全十美」路名，即享套餐88折優惠。裕誠商圈的「高雄富民店」，預定於8月1日正式開幕，8月1至9日期間，也可以享同樣的開幕優惠。

「就饗」高雄首店「夢時代店」試營運即反響熱烈，每日滿座，為感謝鄉親的支持，高雄夢時代店即日起到7月28日正式開幕慶，推出「找尋真．高雄人」活動，來店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，並於結帳時背出高雄「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」的「十全十美」路名，即可享套餐88折優惠。高雄第二店「高雄富民店」預計於7月23日至29日展開試營運，8月1日正式開幕，8月1至9日期間到店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，一樣享背路名88折優惠。

「就饗」台北忠孝東店與長安東店同步歡慶新分店開幕，即日起到8月16日期間，出示活動畫面，到店消費2客（含）以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」，如消費3客單人海陸套餐，3份獨享海鮮盤均可免費升級，以此類推。（活動詳情以品牌說明為準）

此外，追肉天堂「肉次方」也插旗高雄裕誠商圈，邀請高雄在地鄉親於7月20日下午兩點至晚間七點到漢神巨蛋前廣場相見歡，現場成為LINE官方帳號新好友，即贈限量黑虎蝦兌換券。當日還將邀請嘉賓張文綺、人氣Youtuber Yoyo及未來少女紫月光進行龍虎鬥，PK大跳「燒肉戰鬥舞」，完成「百斤吃肉」、「無敵燒肉拳」互動遊戲，即可參加抽獎，最高有機會免費大啖998元套餐。

燒肉吃到飽「肉次方」高雄裕誠店新開幕，將在7月20日下午，於漢神巨蛋前廣場舉辦快閃活動，和高雄鄉親相見歡。圖／王品集團提供
燒肉吃到飽「肉次方」高雄裕誠店新開幕，將在7月20日下午，於漢神巨蛋前廣場舉辦快閃活動，和高雄鄉親相見歡。圖／王品集團提供
「就饗」台北忠孝東店與長安東店即日起到8月16日，出示活動畫面，到店消費2客（含）以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。圖／王品集團提供
「就饗」台北忠孝東店與長安東店即日起到8月16日，出示活動畫面，到店消費2客（含）以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。圖／王品集團提供

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