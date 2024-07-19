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秒飛土耳其享受熱氣球視角！蘋果將在Vision Pro推出全新沉浸式影集、電影

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《Boundless》今天首播〈Hot Air Balloons〉，將觀眾帶到土耳其Cappadocia。圖／蘋果提供
《Boundless》今天首播〈Hot Air Balloons〉，將觀眾帶到土耳其Cappadocia。圖／蘋果提供

蘋果持續擴充visionOS的功能與Apple Vision Pro獨特的應用體驗，本週開始，蘋果更將發布以Apple Immersive Video拍攝的全新影集和電影，並且將在Apple Vision Pro上獨家首映。Apple Immersive是一種出色的敘事格式，運用具備180度視野、以8K錄製的3D影片和「空間音訊」，將使用者帶到劇情現場。蘋果也預告，今年將推出更多以Apple Immersive Video拍攝的影集、電影、演唱會和體育賽事。

全新影集《Boundless》邀請觀眾隨處體驗一生難得一次的精彩旅行，於台灣時間7月19日上午9點首播〈Hot Air Balloons〉，帶大家一秒飛到土耳其Cappadocia，億全新視角享受熱氣球之旅。自然系列紀錄片《Wild Life》帶領觀眾近距離觀察地球上最具魅力的物種，最新一部將於8月首播；空中旅行系列片《Elevated》將觀眾帶上高空，飛越火山、攀爬瀑布，俯瞰壯闊美景，將於9月首播。

今年稍晚，使用者將能欣賞到世界頂級藝人的特別演出，首先是The Weeknd的沉浸式體驗；還有第一部有劇本的Apple Immersive沉浸式短片《Submerged》，由奧斯卡金像獎得主Edward Berger編劇和導演；2024 NBA全明星週末的幕後與場內樣貌，就像坐在球場第一排；以及與Red Bull合作推出的全新體育影集第一集〈Big-Wave Surfing〉，隨著菁英衝浪者嘗試在大溪地偏遠海岸馳騁於世界上最猛烈的海浪上。

蘋果行銷傳播副總裁Tor Myhren表示：「Apple Immersive Video是視覺敘事的一大突破性躍升，為Apple Vision Pro使用者提供非凡的體驗以及無可比擬的真實感和沉浸感。將徹底改變了人們體驗地點、故事、體育等事物的方式，讓觀眾感覺真的身歷其境。」

而透過全新的Apple Immersive Video製作工作流程，蘋果和Blackmagic Design將幫助專業電影製作人將創意願景化為​​現實。工具包括全新的Blackmagic攝影機URSA Cine Immersive，以及DaVinci Resolve Studio和Apple Compressor的更新版本。這個完整的工具組將於今年稍晚推出，將有助於為世界各地的Apple Vision Pro使用者提供更沉浸式的電影和影集。可惜目前Apple Vision Pro僅於澳洲、加拿大、中國大陸、香港、法國、德國、日本、新加坡、英國和美國等地推出，台灣的果粉們還得再等一下。

一部記錄2024 NBA全明星週末的沉浸式短片將於今年秋季首播。圖／蘋果提供
一部記錄2024 NBA全明星週末的沉浸式短片將於今年秋季首播。圖／蘋果提供
《Wild Life》下一集〈Elephants〉將於8月首播。圖／蘋果提供
《Wild Life》下一集〈Elephants〉將於8月首播。圖／蘋果提供
與 Red Bull 合作推出的全新體育影集第一集將於今年稍晚推出。圖／蘋果提供
與 Red Bull 合作推出的全新體育影集第一集將於今年稍晚推出。圖／蘋果提供
即日起，全新Apple Immersive Video內容將於Apple Vision Pro上首映。圖／蘋果提供
即日起，全新Apple Immersive Video內容將於Apple Vision Pro上首映。圖／蘋果提供
《Submerged》是第一部以Apple Immersive Video拍攝的劇本影片，將於今年秋季首播。圖／蘋果提供
《Submerged》是第一部以Apple Immersive Video拍攝的劇本影片，將於今年秋季首播。圖／蘋果提供
《Elevated》的第一集〈Hawaii〉將於今年9月首播。圖／蘋果提供
《Elevated》的第一集〈Hawaii〉將於今年9月首播。圖／蘋果提供
The Weeknd的沉浸式體驗將於今年稍晚在Apple Vision Pro上獨家提供。圖／蘋果提供
The Weeknd的沉浸式體驗將於今年稍晚在Apple Vision Pro上獨家提供。圖／蘋果提供

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