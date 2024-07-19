高雄台鋁影城7月26日正式開幕 消費滿額可換《羅密歐與茱麗葉》演出票券

目前仍在試營運期間的高雄台鋁影城，將於7⽉26⽇迎來正式開幕，開幕期間也推出了一系列的活動，除了消費滿額有機會可獲得英國編舞鬼才⾺修伯恩「羅密歐與茱麗葉」票券，首三日的開幕三重優惠活動，更有文化幣、Linepay回饋等優惠觀影選擇，讓影迷們一回娘家看電影！

馬修伯恩的《羅密歐與茱麗葉》講述的是關於「青春無敵」的故事，雖然身處於受到嚴密監視和基本自由被剝奪的環境中，羅密歐與茱麗葉對彼此的渴望有增無減，圍繞在茱麗葉令人心碎的故事，看見現今年輕人在面對社會及時代壓迫時，如何選擇追尋自己的夢想跟理想，對愛的執著創造出的生命力，令人為之動容。即將在七月底於台北國家戲劇院盛大巡演，八月首週則是來到高雄國家衛武營歌劇院演出，目前票券正在 udn售票網 熱烈銷售中。

台鋁影城將於7/26盛大開幕，暑假推出多重好康活動。圖／MLD台鋁影城 提供

台鋁影城開幕期間首三⽇的系列活動，第一重推出電影買一送一的活動，每⽇限量100 名，第二重推出888元的開幕雙⼈套票，需要888元⽤將近6折的優惠價，讓你看電影、吃美食一次滿⾜！第三重則是只要購買電影票並加入⾼雄台鋁影城會員，即可參與會員專屬幸運轉盤活動。

7/26至8/25的暑假期間來台鋁影城看電影外，在MLD台鋁更有夏⽇時光的活動體驗可參加，包含最受⼤⼩朋友歡迎的攀樹體驗、刺激又好玩的NERF玩具槍對戰、帥氣有態度的滑板課程體驗以及有趣又熱情的SWING搖擺舞課程，MLD台鋁的暑假好看又好玩，歡迎⼤⼩朋友一起來到MLD台鋁及台鋁影城渡過有趣的夏⽇時光。欲了解更多詳情，歡迎至MLD台鋁、台鋁影城臉書專及官網查詢活動消息。