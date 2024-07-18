巴黎文化奧運台灣舞台與劇目開箱 卓榮泰、李遠探班

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影

巴黎文化奧運下周開跑，代表台灣參加文化奧運的跨劇種劇目「在恁佮意」，18日舉行彩排開箱。行政院長卓榮泰、文化部長李遠出席彩排為團隊加油。

2024巴黎奧運不僅有運動賽事，也同步舉辦文化奧運。歷經2年多的籌備，台灣共計24組表演團隊、122名藝術家及工作者，即將在7月27日至8月10日，前往文化奧運指定辦理的巴黎「拉維特園區」帶來57場演出，以及近300位藝術家的視覺創作影像。

文化部指出，今日搶先曝光的劇作「在恁佮意」，結合「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」，以比武招親的戲碼為骨架。該劇與其他將在巴黎演繹的「苦憐个人」、「戇神」、「鬧壽」等其他3段故事，都是由阮劇團與5個台灣傳統戲曲團隊共創的「戲曲新編」，屬於文化奧運4大主題「島嶼風華」中的一環，4段故事串連對應出台灣對性別、統治權力的反思。

阮劇團藝術總監、「戲曲新編」導演汪兆謙表示，此次巴黎文化奧運的演出，在語言隔閡、戶外演出及技術條件限制的情況下，選擇從廟口看戲的情境出發。傳統戲曲中轉換忠孝節義、為神明祝壽的內容，則轉化為台灣的民主、人權、性別平權價值。演員還將穿上代表6色彩虹的服裝，舞台上則展現科技多媒體影像。

文化部也曝光了此次巴黎文化奧運台灣舞台—以台灣電子花車為原型設計的台灣電光舞台。策展人林昆穎透露，此一舞台將以台灣紅、台灣藍、台灣綠與粉紅等四種主色打造，台下則放置台灣辦桌必備的紅色塑膠椅。

●「台灣文化前進巴黎奧運」官方網站（https://cotpe.tw/）。

巴黎文化奧運台灣舞台以「電光舞台X廟埕光場X辦桌慶典X寶島鬧台」打造。圖／文化部提供
巴黎文化奧運台灣舞台以「電光舞台X廟埕光場X辦桌慶典X寶島鬧台」打造。圖／文化部提供
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。行政院長卓榮泰特地在文化奧運團隊即將啟程之時，出席彩排為團隊加油，也揭開台灣前進奧運序幕。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。行政院長卓榮泰特地在文化奧運團隊即將啟程之時，出席彩排為團隊加油，也揭開台灣前進奧運序幕。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。文化部指出，今日搶先曝光的劇作《在恁佮意》，以比武招親的戲碼為骨架，與其他將在巴黎演繹的《苦憐个人》、《戇神》、《鬧壽》等其他3段故事，都是由阮劇團與5個台灣傳統戲曲團隊共創的「戲曲新編」，屬於文化奧運4大主題「島嶼風華」中的一環。4段故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。文化部指出，今日搶先曝光的劇作《在恁佮意》，以比武招親的戲碼為骨架，與其他將在巴黎演繹的《苦憐个人》、《戇神》、《鬧壽》等其他3段故事，都是由阮劇團與5個台灣傳統戲曲團隊共創的「戲曲新編」，屬於文化奧運4大主題「島嶼風華」中的一環。4段故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影
為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。故事串連將對應出台灣對性別、統治權力的反思，從而建立亞洲第一個同婚合法，以及民主指數排名前10社會的歷程，借古照今反映普世價值正在開放，同時也突顯台灣人文的前進性。記者曾吉松／攝影
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為迎接將登場的巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運，文化部下午特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的作品《在恁佮意》，搶先在台灣進行彩排首開箱。行政院長卓榮泰特地在文化奧運團隊即將啟程之時，出席彩排為團隊加油，也揭開台灣前進奧運序幕。記者曾吉松／攝影

巴黎奧運 文化部 舞台

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