這次不搞怪！Dyson OnTrac降噪耳機打造上百種色彩搭配

繼視覺衝擊感有夠強烈的Dyson Zone空氣清淨降噪耳機之後，Dyson持續深入空氣聲學的研究，宣布正式推出首款純音樂產品「Dyson OnTrac降噪耳機」，以先進降噪技術、高傳真音質及寬頻響提供純淨音訊體驗，僅需充電1次即可使用長達55小時。

外型設計上，Dyson OnTrac頭帶採用多軸萬向式支架設計搭配高密度泡棉耳墊，完美貼合各類頭型，並巧妙分配頭帶中的電池位置以平均分散耳機重量，減輕耳朵壓力。除了原本的4種配色，未來更將提供超過百種的耳機外殼及耳墊配色方案，甚至連材質都可以變化，讓使用者自由搭配展現個人風格。

Dyson OnTrac降噪耳機配備16歐姆釹合金喇叭驅動器和數位訊號處理器DSP，頻響範圍為6Hz至21,000Hz，展現出渾厚低音和通透高音，提供卓越的聆聽體驗。此外，為創造最佳的聆聽環境，Dyson OnTrac採用個人化的主動降噪ANC演算法，透過8個主動降噪麥克風、每秒監測周圍噪音384,000次，主動消除背景噪音，提供更純粹的聆聽背景。再搭配被動降噪功能和精心設計的內部幾何結構，最高可消除高達40dB的噪音，降低音訊失真，忠實呈現細膩效果。