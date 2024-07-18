現賺560元！小倉屋「鰻魚定食」買1送1　只限2天

在日本文化中，每逢「土用丑日」就要品嚐鰻魚來補充元氣。源自知名日本百年鰻魚名店田舍庵的「小倉屋」，自7月24日起舉辦「土用丑盛夏鰻魚祭」活動，提供「鰻蒸定食」免費升級；另外在7月24、8月5日，還可享「鰻蒸竹定食買1送1」的限量優惠，讓民眾體驗道地的日式飲食傳統。

為了讓民眾在土用丑日品嚐到不同的美味，小倉屋今年以天婦羅為概念，推出新品「鰻天定食」，除了吃得到先烤再炸的鰻魚主食之外，還有天鑽蝦、舞菇、紫蘇葉、海苔、栗子地瓜、玉米筍等食材製成的天婦羅。不僅能夠直接品嚐，也可將飯或鰻魚捲入海苔或紫蘇葉中，再加入山葵醬、蔥花調味；第三種吃法，則是淋上生食級雞蛋與紫蘇花，更添濃郁與香氣，每份780元，活動期間可享88折。另外還有「金桔梅氣泡飲」同步新登場，每杯130元。