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現賺560元！小倉屋「鰻魚定食」買1送1　只限2天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對土用丑日，「鰻蒸竹定食」可享買1送1優惠。圖／小倉屋提供
針對土用丑日，「鰻蒸竹定食」可享買1送1優惠。圖／小倉屋提供

日本文化中，每逢「土用丑日」就要品嚐鰻魚來補充元氣。源自知名日本百年鰻魚名店田舍庵的「小倉屋」，自7月24日起舉辦「土用丑盛夏鰻魚祭」活動，提供「鰻蒸定食」免費升級；另外在7月24、8月5日，還可享「鰻蒸竹定食買1送1」的限量優惠，讓民眾體驗道地的日式飲食傳統。

為了讓民眾在土用丑日品嚐到不同的美味，小倉屋今年以天婦羅為概念，推出新品「鰻天定食」，除了吃得到先烤再炸的鰻魚主食之外，還有天鑽蝦、舞菇、紫蘇葉、海苔、栗子地瓜、玉米筍等食材製成的天婦羅。不僅能夠直接品嚐，也可將飯或鰻魚捲入海苔或紫蘇葉中，再加入山葵醬、蔥花調味；第三種吃法，則是淋上生食級雞蛋與紫蘇花，更添濃郁與香氣，每份780元，活動期間可享88折。另外還有「金桔梅氣泡飲」同步新登場，每杯130元。

為迎接今年的土用丑日（7月24日、8月5日），7月24日至8月8日期間，小倉屋2家店點同步舉辦「鰻蒸定食」外帶免費升級活動。「竹定食六切」升級「松定食八切」，售價560元；「松定食八切」升級「二段定食十切」，售價660元；「二段定食十切」升級「十二切」，售價760元。活動期間，金桔梅氣泡飲限時優惠100元。此外，台北光復本店於7月24日、8月5日當天，外帶「鰻蒸竹定食」便當，可享「買1送1」優惠，每份560元，每人限購一份，每日各限定100組，售完為止。

小倉屋新推出「鰻天定食」。圖／小倉屋提供
小倉屋新推出「鰻天定食」。圖／小倉屋提供

售價 日本 鰻魚

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