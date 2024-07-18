牛排教父開燒肉店！「11道式套餐」2500元、必吃烤牛排

以高檔牛排擄獲許多饕客的「教父牛排」，今夏正式跨足和牛燒肉市場，推出全新品牌「WAGYU CLUB」，店內提供全和牛燒肉、全和牛涮涮鍋與精品肉舖3種型態，滿足肉食愛好者的不同喜好。首波率先開幕的燒肉餐廳，提供11道式的雙人套餐，吃得到日本和牛A5鯉魚管、腿三角，以及澳洲和牛M8+牛舌厚切等不同肉品，為燒肉愛好者帶來全新的選擇。

從鐵板燒入行的鄧有癸，專精於牛肉與牛排料理，擁有「牛排教父」的美譽。本次首度跨足全和牛燒肉，於台北東區商圈打造複合型餐飲空間「WAGYU CLUB」。全店採低調內斂的石質、金屬色調，營造出沉穩的成熟氣息，並透過大量的線條、鏡面營造出躍動感。空間也區分為精品肉舖、全和牛燒肉與全和牛涮涮鍋等三個主要空間，共計提供100席的座位。

除了鄧有癸本身的牛排專業之外，店內還集結侍肉師張修毓、研發主廚劉子毫、甜點主廚黃韋嘉等各方領域好手，以西式套餐的型態，以起承轉合的概念設計出全和牛燒肉雙人套餐。包含開胃小點、前菜、和牛燒肉5大部位、湯品、主食、甜點等共計11道式餐點，全程均由專人桌邊代烤，每人2,500元，力圖以實惠價格搶攻高檔燒肉市場。

不同於一般日式燒肉店的漬物，WAGYU CLUB開場提供有「桔醋山藥」、「柚子胡椒小黃瓜」、「紫蘇小黃瓜」、「沖繩水雲醋」、「青椒塩昆布」等5款開胃小點，有著酸、甘、辛、鹹等不同風味與豐富口感。前菜則提供五種不同選擇，其中「鯷魚味噌熱沾醬沙拉」以北義的經典料理出發，將鯷魚、蒜頭、味噌等配料製成鹹香醬汁，可搭配綠蘆筍、西芹、玉米筍等蔬菜棒品嚐，藉此突顯時令蔬菜的鮮甜爽脆。

此外，前菜中的「蟹肉可樂餅」取蟹肉與馬鈴薯混合製成，酥炸至金黃上桌，再灑上檸檬皮增添清香，風味濃郁，升級價120元。「鮑魚天婦羅」則將南非鮑魚裹粉油炸，口感柔軟中帶著彈性，再以檸檬汁、紫蘇花增添整體明亮感，升級價180元。另外還有「雞尾酒蝦」、「日向夏昆布鹽沙拉」等不同前菜選擇（5選2）。

精選肉品部份，先以「澳洲和牛M8+牛舌厚切」揭開序幕。選用嫩脆兼具的舌根部位烤至外皮微酥、內部溼潤軟彈，呈現多汁又富樂趣的咀嚼感；「澳洲和牛M8+肋眼芯牛排」則是取用油花與瘦肉比例均衡的肋眼芯部位，以厚切牛排的狀態呈現，帶來鮮明肉感與脂香，也能徹底展現牛排教父的功力與自信。

另外菜單也安排「日本和牛A5鯉魚管燒肉片」，部位選自後外腿肉，屬於肉味濃郁的赤身肉，不僅個性豐富也呼應日本近年燒肉料理的流行性，快速涮烤後沾上鹽之花品嚐，更能顯現甘甜。套餐中同時也吃得到「日本和牛A5腿三角薄燒」、「澳洲和牛M8+肋眼芯姿切」等部位，還有將烤牛尾搭配陳皮、蟲花草等辛香料燉煮的「清燉和牛牛尾湯」，以及三款季節烤時蔬。最後還可用「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」、「利久抹茶刨冰」、「烤焦糖布丁」等甜點劃下句點（5選2）。

根據業者表示，全套套餐中，每人可以品嚐到210公克的精選肉品。除此之外，亦可依顧客喜好，單點澳洲9歲熟齡老母牛紐約客、教父牛排代表性的老饕部位，或是「夏多布里昂」等嚴選部位。除了即日起正式開放訂位的全和牛燒肉外，接下來WAGYU CLUB還將於第二梯次供應「全和牛涮涮鍋」，帶來更多元的豐富性。

【WAGYU CLUB】

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號

電話：02-27112206