新天地宴會品牌聯合推出「80周年慶盛宴」 業績看增二成

隨著8月父親節即將來臨，恰逢新天地餐飲集團（8940）80周年，集團宴會品牌宣布聯合推出「80周年慶盛宴」，主打奢華海鮮饗宴合菜搶攻市場商機，新天地預期，第3季淡季不淡，宴會業績可望較去年成長二成以上。

另為慶祝新天地80周年，「起家厝」新天地梧棲創始店自2023年起逐層翻新宴會廳，今年將再斥資5,000萬元重新打造5樓雙宴會廳「希玥廳」、「晶彩廳」。

此外，位於中國信託金融園區A棟3樓的「雅悅會館-南港館」，除了更新時尚新穎的面材與璀璨氣派的豪華水晶吊燈，還重金打造全台唯一高5.8公尺、寬9.6公尺，解析度達4K的超大對開屏幕，為新人或商展營造登場氣勢。

宴會餐飲龍頭新天地在疫情期間，逆勢加碼近5億元升級各宴會廳及拓展新店，疫後營收大幅反彈，加上近期補辦宴會潮未停歇，且搭上AI熱潮浪尖，會展、工商宴席需求量大增，樂觀看待下半年宴會市場持續暢旺。

新天地表示，旗下高端婚宴品牌「萊特薇庭」目前接單甚至已排到2026年2月。

目前，新天地旗下擁有「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」、「唯愛庭園」等四大婚宴品牌、8處據點，囊括中價及中高價位宴會市場。

受惠疫後補辦宴會潮及近期股市熱絡，帶動民間與企業消費力，新天地6月合併營收1.28億元，月增28.4%、年增37.1%；上半年合併營收達9.37億元、年增27.8%，營收不僅超越疫前水準，更創下歷年同期新高。

新天地表示，婚宴「講究」與「將就」的M型化市場已經成形，新天地聚焦在「講究」的中高價婚宴市場，訂席接單維持暢旺，幾乎不受結婚對數下滑影響。

而為延續婚宴成長動能，新天地今夏民俗月將啟動「新天地梧棲創始店」及「雅悅會館-南港館」宴會廳裝潢升級，預料將提升下半年及明年宴會接單總數量。

新天地集團今年迎來80周年，特別推出「80周年慶盛宴」，將原本高價1萬8,888元菜單中的鱈場紅蟹、鮑魚、龍虎斑等頂級食材，運用累積80年的精湛廚藝與調味，價格分別為5,888元、9,888元和1萬3,888元。

搭配周年慶活動，加288元、188元及88元，即可享受波士頓龍蝦一尾獻給老爸，一同慶賀新天地80歲生日，無論是小家庭聚餐或大型家族團聚，都能找到合適的選擇，更充滿了對老爸的敬意和感謝。

三款套餐以奢華海鮮合菜饗宴為主打，主廚首推的「鱈場紅蟹蒜茸海瓜子」，蟹肉鮮嫩彈牙令人難以抗拒。象徵紅紅火火的「焗烤雙龍蝦佐蝦餅」，更是集聚了吉祥與美味。而「富貴圓蹄紅燒鮑魚」，寓意全家團圓、祈福長壽，是一道不容錯過的佳餚。

除此之外，還有風味獨特的「藤椒菌菇龍虎斑」與「干貝百花蝦球蒜香羹」，以及造型吸睛且美味的「三星蔥鴨香波蘿包」，這些菜色皆是傳承80年經典美味，讓人品嚐後回味無窮。

《匠極緻鍋物》精心推出稀有4L鱈場紅蟹與和牛雙人「奢華海陸套餐」，迎接即將到來的父親節，將酸甜水果巧妙融入菜肴，完美襯托鱈場紅蟹的鮮甜細膩滋味。

主廚以藝術家的手法將鱈場紅蟹的各部位精心拆解，再用最適宜的烹調方法，讓老爸享盡蟹身、關節、大腿及小腿的極致風味。每一口都充滿鱈場紅蟹的鮮美和高雅，帶來不同料理中的獨特風韻與口感。