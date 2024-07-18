酪梨控的季節來了！全聯國產蔬果、去骨油雞腿推優惠 飲控餐盤一站買齊

營養豐富的酪梨，有著「森林裡的奶油果」美譽，也是許多健身族、飲控族最愛的食材之一。最近正是國產酪梨盛產期，為鼓勵民眾多多食用國產酪梨，農糧署與全聯攜手，7月19日至8月8日推出國產酪梨全品項加購任一款國產水果現折10元優惠，買當季最好吃的酪梨到全聯就對了。

除了當季正好吃的酪梨，全聯生鮮魚肉、蔬果、甜點也祭出多項好康，7月19日至7月22日有機鴻禧菇（好菇道）、有機雪白菇（好菇道）單包原價28元，任2包只要38元，平均1包只要19元；冷藏鮭魚輪切原價每100公克61元，促銷價每100公克59.9元、挪威鮮鯖魚切片（無鹽），原價單盒129元，優惠價單盒119元，任2盒現省10元。肉品祭出美國無骨牛小排7月19日至7月25日原價每100公克128元，超低價每100公克125元；7月19日至7月22日土公雞骨腿切塊，原價199元，爆殺價169元，魚肉蔬果一站購足，買多省多。