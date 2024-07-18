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酪梨控的季節來了！全聯國產蔬果、去骨油雞腿推優惠 飲控餐盤一站買齊
營養豐富的酪梨，有著「森林裡的奶油果」美譽，也是許多健身族、飲控族最愛的食材之一。最近正是國產酪梨盛產期，為鼓勵民眾多多食用國產酪梨，農糧署與全聯攜手，7月19日至8月8日推出國產酪梨全品項加購任一款國產水果現折10元優惠，買當季最好吃的酪梨到全聯就對了。
除了當季正好吃的酪梨，全聯生鮮魚肉、蔬果、甜點也祭出多項好康，7月19日至7月22日有機鴻禧菇（好菇道）、有機雪白菇（好菇道）單包原價28元，任2包只要38元，平均1包只要19元；冷藏鮭魚輪切原價每100公克61元，促銷價每100公克59.9元、挪威鮮鯖魚切片（無鹽），原價單盒129元，優惠價單盒119元，任2盒現省10元。肉品祭出美國無骨牛小排7月19日至7月25日原價每100公克128元，超低價每100公克125元；7月19日至7月22日土公雞骨腿切塊，原價199元，爆殺價169元，魚肉蔬果一站購足，買多省多。
即時上菜神隊友則有美味堂去骨油雞腿，原價209元，7月19日至7月22日促銷價189元，現省20元，夏日炎炎來點酸最開胃，We Sweet和檸檬大叔的聯名甜點，開賣3日就創下300萬銷售佳績，銷售第一名的檸檬乳酪塔，原價79元，7月19日至7月22日特價68元、檸檬布丁用新鮮檸檬汁熬製成香氣四溢的酸甜檸檬餡，搭配細膩綿滑布丁，征服大小朋友味蕾，1杯38元就能品嚐經典檸檬風味，CP值超高，還有小農鮮奶波士頓派，原價169元，7月19日至7月22日特價145元；OFF COFFEE每週六、日熱美式、熱拿鐵買1送1，自帶杯再折5元。
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