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萊爾富北市安興店、西屯逢甲店打造「品客特色主題店」！購買大品客洋芋片任4罐限量送充氣海灘球

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
走進萊爾富「品客特色主題店」有偌大的棒球意象牆，洋芋片更化身強棒打者，象徵超商店員充沛的活力與服務。圖／萊爾富提供
走進萊爾富「品客特色主題店」有偌大的棒球意象牆，洋芋片更化身強棒打者，象徵超商店員充沛的活力與服務。圖／萊爾富提供

源自於美國的馬鈴薯零食品牌「品客」，商標有著一個招牌的大鬍子和紅色領結元素，是大家廣為熟知的休閒零食品牌。今年7月，萊爾富與「品客」攜手合作，於萊爾富「北市安興店」、「西屯逢甲店」打造萊爾富超商獨家的「品客特色主題店」，在店外牆柱以繽紛色系打造吸睛顯眼的品客罐包柱，店外櫥窗也貼上表情豐富的Mr.P及各種生活主題玻璃貼，傳達品客活潑歡樂的品牌形象；走進店內還有偌大的棒球意象牆，洋芋片更化身強棒打者，象徵超商店員24小時實戰充沛的活力與親切服務，還有透過滿滿的品客表情貼，打造出舒適的超商休憩空間，牆面上還設計了「今天想來點什麼」的表情柱，結合心情示意圖、品客的口味多樣化與爬梯子遊戲，好玩、好逛又好拍。

根據萊爾富內部資料顯示，隨著超商門市貨架的策略調整，今年品客商品銷量有較去年同期呈現雙位數的成長，其中又以原味和洋蔥口味最暢銷。這次萊爾富超商獨家推出的「品客特色主題店」更選在高人流及年輕洋溢的校園商圈附近，除了帶動門市來客數成長，也期望透過與強勢品牌合作，提升消費者的好感度，進而吸引更多不同客群走進超商消費，提高超商座位經濟。

此外，萊爾富也於「品客特色主題店」推出限定專屬贈品活動，即日起，凡於「品客特色主題店」購買大罐品客洋芋片任選4罐，包含單件售價69元的原味、洋蔥、比薩、香濃起司、碳烤BBQ風味、韓式正宗烤肋排風味、美式煙燻火烤BBQ風味或是7月24日新上市的巴西窯烤BBQ風味、胡桃木醬燒烤肉風味，即贈品客充氣海灘球一個，限量送完為止；購買小罐品客洋芋片任選4罐，包含單件售價39元的原味、洋蔥或單件售價45元的大阪章魚燒風味、名古屋手羽先風味，則可獲得品客應援扇一支，共兩款，依門市現貨庫存，限量送完為止。

●萊爾富「品客特色主題店」北市安興店：台北市大安區復興南路2段148號1樓。

●萊爾富「品客特色主題店」西屯逢甲店：台中市西屯區逢甲路2號。

萊爾富「品客特色主題店」推出限定專屬贈品活動，即日起購買小罐品客洋芋片任選4罐，限量贈「品客應援扇」一支，送完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」推出限定專屬贈品活動，即日起購買小罐品客洋芋片任選4罐，限量贈「品客應援扇」一支，送完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」精心設計「今天想來點什麼」的表情柱，同時透過品客多樣化的口味與爬梯子遊戲，便利消費者挑選合適的商品。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」精心設計「今天想來點什麼」的表情柱，同時透過品客多樣化的口味與爬梯子遊戲，便利消費者挑選合適的商品。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家於北市安興店、西屯逢甲店打造「品客特色主題店」。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家於北市安興店、西屯逢甲店打造「品客特色主題店」。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」推出限定專屬贈品活動，即日起購買大罐品客洋芋片任選4罐，限量贈「品客充氣海灘球」一個，送完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」推出限定專屬贈品活動，即日起購買大罐品客洋芋片任選4罐，限量贈「品客充氣海灘球」一個，送完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」打造舒適休憩空間，櫥窗貼上生動活潑的樂團與運動形象玻璃貼，傳達品客活潑歡樂的品牌形象。圖／萊爾富提供
萊爾富「品客特色主題店」打造舒適休憩空間，櫥窗貼上生動活潑的樂團與運動形象玻璃貼，傳達品客活潑歡樂的品牌形象。圖／萊爾富提供
萊爾富與「品客」合作，於萊爾富「北市安興店」打造萊爾富超商獨家的「品客特色主題店」。圖／萊爾富提供
萊爾富與「品客」合作，於萊爾富「北市安興店」打造萊爾富超商獨家的「品客特色主題店」。圖／萊爾富提供

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