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林口三井OUTLET二館預計11月開幕 整體規模達300家專櫃

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

三井不動產集團旗下MITSUI OUTLET PARK林口於2016年1月開幕，18日宣布的二館基地工程正式完工，預定於2024年11月14日開幕，將增加約100家專櫃，加上原館約200家專櫃後，整體規模將可達到300家專櫃。

三井不動產集團目前在台共有6座商業設施據點。包含林口、台中港、台南3座OUTLET據點。區域型購物中心則有甫於去年開幕的Mitsui Shopping Park LaLaport台中，以及台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中。

三井表示，近年林口地區的快速發展與移住人口不斷成長，加上未來鄰近預計進駐的媒體集團內大量員工的需求，這次的二館除了擴增更多具有魅力的OUTLET品牌與更加強化餐飲之外，更將導入滿足在地居民日常生活之所需的生活大店、更多適合親子一起同樂的娛樂設施等，實現成為在地居民生活的支援者。

未來兩館間將有連通空橋串連，二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與Ⅰ館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。

Outlet 林口 親子 餐飲

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