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基隆人氣甜點「三奇壹號」快閃復興SOGO 招牌千層必吃
在google評價平均有4.5星、2024基隆KSTAR十大伴手禮之首的基隆人氣排隊甜點咖啡店「三奇壹號咖啡館&築甜製菓」，即起至8月8日在台北SOGO復興館B3展開快閃店，現在不用特別跑到基隆，就能吃到招牌千層蛋糕與最新獨家販售甜點。
三奇壹號即日起在台北SOGO復興館快閃，除了帶來人氣甜點「提拉米蘇千層」、「芒果大壩千層」、「開心果千層」、「法芙娜生巧克力千層」，另獨家販售「首創常溫檸檬塔、法式千層鳳黃酥」。
慶祝快閃店推出，即日起至8月8日每日中午12點開始，只要購買一片法式千層蛋糕以上，前50名贈送「法式布列塔尼魚鬆塔」一個。來店消費不限金額，按讚三奇壹號咖啡館&築甜製菓官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，贈送「首創常溫檸檬塔」一個。
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