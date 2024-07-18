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迷客夏買2送1、龜記送Gogoro！4間手搖飲優惠懶人包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

清涼的手搖飲品是炎夏的好夥伴。「龜記」今夏攜手Gogoro，凡消費滿額，就有機會抽中價值57,980元的「Gogoro JEGO」，另有聯名飲品同步登場。「迷客夏」則針對茶拿鐵系列，推出「買2杯送輕纖蕎麥茶」的平日限時優惠。另外「CoCo」則推出「芒果冰沙」、「百香雙響泡」39元起的限時優惠，而「序序茶紅茶莊園」也有「新品第2杯半價」的嘗鮮活動。

【龜記】

龜記推出「JEGO 蜜桃烏龍」和「JEGO 花沫烏龍」等新品。圖／龜記提供
龜記推出「JEGO 蜜桃烏龍」和「JEGO 花沫烏龍」等新品。圖／龜記提供

為迎接7週年，龜記攜手合作Gogoro，即起於龜記門市消費滿177元，加入會員並登錄發票就可參加抽獎，有機會獲得2024年「Gogoro JEGO」，共計抽出6台，每台價值57,980元，還有機會獲得龜記買1送1電子折價券、龜記會員 點數3,700點。自8月1日起，還將推出「就是JEGO 花沫烏龍」和「就是 JEGO 蜜桃烏龍」，以及「就是 JEGO 旺梨四季春」，為夏天帶來滿滿的沁涼感。針對Gogoro車主與龜記會員，還另有一系列回饋方案。

【迷客夏】

迷客夏限時推出「買2送1」指定產品優惠。圖／迷客夏提供
迷客夏限時推出「買2送1」指定產品優惠。圖／迷客夏提供

即日起至7月31日期間，每週一至週五的下午14:00～17:00期間，凡至迷客夏門市現場購買「茶拿鐵系列」L杯2杯（伯爵紅茶拿鐵/大正紅茶拿鐵/娜杯紅茶拿鐵/琥珀烏龍拿鐵/茉香綠茶拿鐵/原片青茶拿鐵/輕纖蕎麥拿鐵/焙香大麥拿鐵），即贈「輕纖蕎麥茶一杯」，每人每次限購1組。8月31日前，凡購買任一飲品（L杯，綠光牧場鮮奶系列除外），即可享「夏日牧場鮮奶冰」現折10元。同時活動期間自備環保杯並使用iPASS MONEY現場付款，不僅現折5元，再享回饋一卡通綠點5點。

【CoCo】

CoCo推出「芒果冰沙」、「百香雙響泡」限時優惠。圖／CoCo提供
CoCo推出「芒果冰沙」、「百香雙響泡」限時優惠。圖／CoCo提供

7月22日為二十四節氣中的「大暑」。為了幫民眾在大暑的酷熱高溫中補水，CoCo於7月21日、22日推出「芒果冰沙」、「百香雙響泡」限時優惠。「芒果冰沙」原價60元，限時優惠39元；「百香雙響泡」原價65元，限時特價49元。

【序序茶紅茶莊園】

序序茶紅茶莊園推出「橙香西西里」、「酪梨瑪奇朵」同款飲品「第二杯半價」。圖／序序茶紅茶莊園提供
序序茶紅茶莊園推出「橙香西西里」、「酪梨瑪奇朵」同款飲品「第二杯半價」。圖／序序茶紅茶莊園提供

7月19日起推出新品「橙香西西里」與「酪梨瑪奇朵」。其中「橙香西西里」以台茶18號紅玉紅茶製成的啡金紅茶為基底，搭配新鮮的柳橙、檸檬調和，有著咖啡炭培香氣與微酸微甜的滋味，大杯69元。「酪梨瑪奇朵」則以啡金紅茶配上現打新鮮酪梨奶蓋，帶來淡淡的奶香和果香，大杯69元。7月19日至7月31日期間，兩款新品均可享「第2杯半價」優惠。

冰沙 芒果

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