新光三越攜手插畫家Nuomi 首度挑戰立體策展桃站店開展

新光三越2024《是誰躲貓貓》巡迴展邀請知名插畫家「Nuomi諾米」舉辦10年創作個展，即起至8月11日在新光三越桃園站前店10樓活動會館展出。Nuomi諾米直呼「這次能和新光三越合作像中頭彩一樣！」透過新光三越的策展經驗與雙方想法激盪，讓Nuomi諾米將作品放大、立體化，進而與民眾互動，讓展覽不只是平面插畫展的呈現，而是更多立體互動的空間，不只是看畫，每位觀賞者走進，都可以成為畫的一部分。現場共規畫8大主題展區、逾百件創作展出，展期開放民眾免費入場，將是暑假親子共遊的好去處。

建築系出身的Nuomi諾米，因熱愛畫畫而轉身成為插畫家，透過插畫紀錄台灣特色建築物與美景。在這次展覽，他更是首度挑戰以空間為主、插畫為輔的沈浸式策展，他也為展覽重新繪製，新增許多互動式彩蛋。像是入口處的《貓老闆的書店》以書籍堆疊出異想空間、《開箱》每個紙箱打開都有驚喜、台味十足的《貓老闆の路邊攤》，將炸雞排、珍珠奶茶、章魚燒、壽司等店鋪立體化，民眾也可化身夜市攤位老闆，好玩也好拍。此次展覽是Nuomi諾米首度將創作放大、立體化，他形容「我也是第一次『走進』自己的創作中。」