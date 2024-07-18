遠百父親節檔期選禮精品加碼 購物自用優惠齊發
父親節宜高調炫父，透過實用的禮物，表達對爸爸的愛。遠東百貨「獻給88父親節快樂」，7月19日起至8月11日鎖定百貨服飾、保健器材滿千送百、大家電滿萬送千回饋。除此之外，台中大遠百7月19日起至7月21日獨家限時3天加碼國際精名品單筆滿1萬元送300元，加上指定信用卡贈送，首3日刷滿10,000元並分期共贈送800元，國際精名品達8%的好康回饋，無論是送禮或自用購物，都可趁回饋入手。
遠百7月19日起至8月1日首14日百貨服飾當日累計滿5,000元送300元，台南大遠百獨家加碼，百貨服飾當日消費累計滿5,000元送400元，遠百APP會員單筆滿5,000元加贈100元。8月11日前整檔贈送還有全館HAPPYGO Pay獨享當日單筆刷5,000元送100元。保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬送1,000元。
購物善用信用卡最超值，7月19日起至7月23日首5日持3大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百國際精名品當日單筆刷1萬元並分6期者送500元。7月19日起至7月25日首7日持5大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮當日刷滿5萬元送2,000元，台中大遠百全館當日單筆刷5萬元送1,000元。
酷暑高溫，到百貨逛街避暑最愜意，遠百信義A13看好暑假親子共遊效應，7月20日、7月21日「兩棲爬蟲生態展」現場展出多款精緻標本與珍稀的活體爬蟲、昆蟲展示；板橋中山店今起至7月29日則有「日本山形物產展」；台灣首場2024七龍珠WAVE1錦標賽將於7月20日在新竹大遠百登場，邀請卡牌玩家一起共襄盛舉、7月21日還有全台獨家快閃NBA官方授權的VR籃球機機台讓民眾體驗。遠百響應振興花蓮觀光，8月31日前憑非本國護照、多羅滿賞鯨船票或遠雄海洋公園門票(含年票、季票)，持遠百APP會員可至3樓顧客服務中心兌換百貨服飾抵用券100元、開飯川食堂餐廳100元抵用券及眾多品牌體驗禮。
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