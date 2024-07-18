遠百父親節檔期選禮精品加碼 購物自用優惠齊發

父親節宜高調炫父，透過實用的禮物，表達對爸爸的愛。遠東百貨「獻給88父親節快樂」，7月19日起至8月11日鎖定百貨服飾、保健器材滿千送百、大家電滿萬送千回饋。除此之外，台中大遠百7月19日起至7月21日獨家限時3天加碼國際精名品單筆滿1萬元送300元，加上指定信用卡贈送，首3日刷滿10,000元並分期共贈送800元，國際精名品達8%的好康回饋，無論是送禮或自用購物，都可趁回饋入手。

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購物善用信用卡最超值，7月19日起至7月23日首5日持3大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百國際精名品當日單筆刷1萬元並分6期者送500元。7月19日起至7月25日首7日持5大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮當日刷滿5萬元送2,000元，台中大遠百全館當日單筆刷5萬元送1,000元。