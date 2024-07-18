聽新聞
test
0:00 / 0:00
Straight A蘋果開學優惠再加碼滿萬折千 刷中信LINE Pay卡再享3%回饋無上限
蘋果「Back To School」教育優惠活動正式開跑，STUDIO A旗下「Straight A」全台首家AAES授權教育專家/校園體驗中心同步推出品牌專屬加碼優惠，即日起至9月30日，購買Mac、iPad全系列商品除了享教育優惠價之外，買Mac更加碼推出每滿萬現折千的優惠組合，搭配超值周邊套餐690元起同步入手實用配件；有預算考量的可選擇單機直購滿萬折500方案；或AirPods系列優惠套餐組合，最高可省下23,298元，趁開學前買最划算。
Straight A也直接釋出最佳優惠購買密技，跟著這樣買省最多！活動期間使用icash Pay支付消費滿5,000元享3%點數回饋，最高回饋1,200點OPENPOINT；中信LINE Pay卡刷滿1.5萬享3%回饋無上限，蘋果商品舊換新能多台舊機折抵購買1台新機，比原廠回收1機只能抵1機還划算，指定信用卡還能享最高12期0利率方案。
另外，買MacBook全系列加購S.A Care延長保固可再額外享有副廠周邊購物金最高5,000元。買iPad加購S.A Care延長保固，則可享優惠2選1，加購eip品牌iPad鍵盤現折1,500元，或是可享S.A Care買1年延長至2年保固的實用好康。
今年蘋果教育商店Back to School活動包含購買Mac優惠組合就送AirPods，買iPad優惠組合就可以把Apple Pencil一起帶回家。同時，加入AppleCare+服務計劃享有8折優惠，訂閱Apple Music送Apple TV+，買Pro Apps套裝只需6,990元。符合條件的在學及已獲取錄的大專院校學生，以及各年級的教職員別錯過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言